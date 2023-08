Le fémi­nin de l’amour

Romy Mad­ley Croft (Aka) Romy, est une autrice-compositrice-interprète anglaise. Elle est connue pour son rôle en tant que front­wo­man et gui­ta­riste du groupe The XX. La musi­cienne a co-écrit tous les albums de son groupe, en plus de co-écrire Elec­tri­city de Dua Lipa avec Mark Ron­son et Silk City (Diplo), ainsi que des pièces pour King Prin­cess et Hal­sey entre autres.

Après le Covid et grâce à lui — où elle s’est retrou­vée confi­née en un cocon avec son épouse -, Romy s’est lan­cée en solo. Connais­sant tous les rouages autant du DJing que de l’électro et des ins­tru­ments tra­di­tion­nels dont le piano, elle crée une musique pop élec­tro­nique dan­sante, ins­pi­rée de la house.

Son pre­mier album solo Mid Air sort sur le label Young Turks. L’artiste les­bienne reprend à sa main la tra­di­tion qua­si­ment inven­tée dans les années 80 du siècle der­nier par Ann Clark. Elle y déve­loppe en une voix ins­pi­rante presque par­fois aspi­rée, des chan­sons d’amour tout sauf mièvres. La musique passe faci­le­ment d’un cer­tain mini­ma­lisme à des accents élec­tro les plus sophis­ti­qués dans un mixage qui fait de cet album un des plus inté­res­sants de l’année.

Il enve­loppe, recom­mence sans cesse sa dic­tée. Il parle à l’intérieur de l’artiste et à coup de bielles qui arrachent la dis­tance entre Romy et nous. Il s’enfonce dans ce qui échappe au temps comme dans l’éphémère pour faire fondre deux conti­nents entre la nos­tal­gie et le rêve.

Chu­cho­ter revient ici à chou­chou­ter l’espace de l’amour contre sa chute. Le tout dans un par­fum d’obsession propre à une re-naissance de l’esprit et de l’émotion en une communion.

jean-paul gavard-perret

Romy, Mid Air, label Young Turks, 2023.