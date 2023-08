J. P. Smith, La médium

Machia­vé­lique jusqu’à der­nier coup de théâtre…

Kath­leen, dite Kit, et Peter vivent ensemble depuis sept ans. Parce qu’ils veulent un enfant, ils quittent leur loin­taine ban­lieue pour ache­ter, grâce à l’héritage de Kit, un petit appar­te­ment à Man­hat­tan. Alors qu’elle emmé­nage, elle croise une voi­sine qui lui raconte la triste fin du couple pré­cé­dent, la femme enten­dait des voix, voyait des choses… Mais Kit et Peter sont heu­reux. Il est cui­si­nier, elle est comé­dienne.

Et Peter meurt dans les atten­tats du 11 sep­tembre. Kit s’aperçoit qu’elle est enceinte. Elle élève seule sa fille Zoey. Celle-ci veut deve­nir pia­niste. Mais, à qua­torze ans, elle subit, sur un quai du métro, un choc crâ­nien et entre dans un coma profond.

Pour Kit, les contrats deviennent de plus en plus rares et elle doit payer l’hôpital. Depuis long­temps, elle a des visions, des per­cep­tions étranges. Elle a cru voir, à moult reprises, son mari vivant. Cet état de fait lui donne une idée. Pour­quoi ne pas aider les per­sonnes en deuil…

Elle épluche alors, chaque matin, les avis du New York Times, et pro­met aux cibles sélec­tion­nées d’entrer en rela­tion avec leurs chers dis­pa­rus. Mais Kit est dans le viseur de deux ins­pec­teurs de la bri­gade des Fraudes qui lui envoient une fausse cliente. Dès lors, qui mani­pule qui ?

Autour du cha­grin, de la peine éprou­vée après la mort d’un être cher, d’un proche, le roman­cier conçoit une his­toire toute en sub­ti­lité, en élé­gance et au sus­pense… cap­ti­vant. Il laisse la bru­ta­lité aux deux poli­ciers qui vont ten­ter, par tous les moyens, de prou­ver l’escroquerie de Kit et de la faire condam­ner.

C’est à une sorte de roman poli­cier inversé que J.P. Smith convie ses lec­teurs, quand l’intrigue dévoile très vite le délin­quant, invite à suivre ses efforts pour échap­per à la jus­tice et aux efforts du bras armé de celle-ci pour le faire arrêter.

Mais, il va plus loin avec sa fort sym­pa­thique héroïne, pour qui on se prend d’affection, en la fai­sant entrer dans un monde dan­ge­reux quand ses séances de spi­ri­tisme com­mencent à déra­per.

L’humour est pré­sent, un humour bien­venu dans cer­taines cir­cons­tances. L’auteur pro­pose une belle pirouette en fai­sant voir à Kit où se trouve l’enfant dis­paru de son pré­cé­dent roman Noyade (Folio poli­cier n° 936)

La Médium est un roman poli­cier à décou­vrir pour le cadre d’une intrigue inven­tive et pour les diverses péri­pé­ties qui émaillent cette his­toire contée avec empa­thie. De plus, avec Kit, il décrit un magni­fique por­trait de femme.

serge per­raud

J. P. Smith, La médium (The Sum­mo­ning), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Karine Lale­chère, Folio poli­cier n°990, mai 2023, 368 p. — 9,20 €.