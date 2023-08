Gibellina Photoroad 2023

Alté­ra­tions

La 4ème édi­tion de Gibel­lina Pho­to­road anime toute la ville par un fes­ti­val de pho­to­gra­phie et d’arts visuels en plein air et in situ. Il suit l’idée à l’origine de la renais­sance de la ville après le trem­ble­ment de terre de 1968 dans le Val Belìce qui a détruit l’ancienne Gibel­lina.

La nou­velle ville a été construite à quelques kilo­mètres de là pour renaître en ville d’art sous l’impulsion du maire et d’un groupe d’intellectuels et d’artistes dont Arnaldo Pomo­doro, Pie­tro Consa­gra, Joseph Beuys, Alberto Burri, Mimmo Pala­dino qui ont tra­vaillé afin de créer une expé­rience de « ville idéale », un peu comme celles rêvées à la Renaissance.

Gibel­lina Pho­to­road 2023 accueille une expo­si­tion d’un grand inté­rêt, un docu­ment per­ti­nent pour l’histoire de Gibel­lina et pour l’histoire de la pho­to­gra­phie aussi : The land­scape of thought, Gibel­lina 1980/1981/1982 de Mimmo Jodice. Elle com­prend des tirages d’époque sou­vent inédits.

S’y ajoute un film docu­men­taire consa­cré à Jodice (Contrasto). Dans ses pho­to­gra­phies coha­bitent réa­lité, ima­gi­na­tion et res­pect même lorsqu’elles docu­mentent un drame sur­venu et une renaissance.

Ces pho­to­gra­phies grand for­mat prennent place aux lieux les plus pro­pices à la simi­li­tude ou au contraste. Mais existent aussi l38 expo­si­tions et ins­tal­la­tions de 30 artistes de 11 pays dans 18 lieux. Comme la tra­di­tion le veut, le fes­ti­val couvre donc à nou­veau toute la ville.

Les œuvres offrent un regard sur le monde à tra­vers le prisme du thème du Gibel­lina Pho­to­road : les “alté­ra­tions” dans une dia­lec­tique entre le génie de la créa­tion et celui du lieu en ses formes pré­cons­ti­tuées, entre les humains et les struc­tures sociales.

Ici, la pho­to­gra­phie non seule­ment inter­prète le monde mais le modi­fie, le trans­forme, en osant vio­ler les règles de l’art par l’élaboration de lan­gages indé­pen­dants et différents.

jean-paul gavard-perret

Gibel­lina Pho­to­road 2023, Open Air & Site-Specific Fes­ti­val – IV Edi­tion, Gibel­lina, du 28 juillet au 30 sep­tembre 2023.