Lewsberg, Out And About

Ceci est la matière de leurs rêves

Ce nou­vel album voit les membres fon­da­teurs de Lews­berg — Sha­lita Die­trich (chant, gui­tare basse), Michiel Klein (gui­tare) et Arie van Vliet (chant, gui­tare, vio­lon) rejoints pour la pre­mière fois en stu­dio par le bat­teur et chan­teur Mar­rit Mei­nema, qui a aggrandi le groupe il y a deux ans.

Le groupe livre des titres radi­caux qui bas­culent cul par-dessus tête mais en tout bien et tout hon­neur. Des bou­teilles de bière s’ouvrent, des repas se prennent sur le pouce et l’index est levé vers des ama­teurs indifférents.

Tout devient une affaire de sons et de corps en dérive pour ce qua­trième album stu­dio. Il sou­ligne la mon­tée en puis­sance de ceux qui “cachent” par­fois leur pro­duc­tion en trois LPs, un EP et une série de cas­settes et de 7″, dont Six Hills sorti en 2022 sur Speedy Wun­de­ground.

Enre­gis­tré à Amster­dam avec la pro­duc­trice Yulya Diva­kova, cet album de musi­ciens tout sauf acul­tu­rés semble moins tor­turé que ceux qui le pré­cèdent. Néan­moins, il reste comme la consé­quences de ceux-ci et marque une dif­fé­ren­cia­tion crois­sante face à ce qui se crée dans la musique pop, non seule­ment au Pays-Bas mais partout.

jean-paul gavard-perret

Lews­berg, Out And About, label Kuro­neko Media, 15 sep­tembre 2023.