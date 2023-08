Jérémy, Vesper — t.03 : “Aurora Crux”

Une épo­pée dantesque

Vesper, l’amazone des che­va­liers de Nyx, est une hybride, à la fois humaine et chi­mère. Pour sau­ver Crim­son Nyx, l’être auquel elle est unie à jamais, elle conclut un pacte avec l’Archimériste, ce démon seul capable de rame­ner à la vie le che­va­lier.

Celui-ci tra­hit sa parole quand il s’aperçoit que Crim­son porte le signe le dési­gnant, lui le bâtard, comme le véri­table des­cen­dant du roi syl­vaes­trien. Il s’empare de son âme et fuit par la brèche inter­di­men­sion­nelle par laquelle il était venu.

Ves­per se lance alors sur sa trace, dis­po­sant seule­ment de maigres indices.

Le troi­sième tome débute dans le temple de l’Aurora Crux quand Red­grave accède à la Fra­ter­nité. Il se remet sur la route de Ves­per. La jeune femme est aux mains du capi­taine Caglios­tro qui veut la livrer pour tou­cher la prime qui est sur sa tête. Zarak, son fidèle fami­lier, lui apporte l’élément qui va per­mettre de se déli­vrer. Il s’agit d’un œuf de tro­lual qui va détruire le vais­seau. Mais alors qu’elle arrive sur le pont, Eko, le fils d’une amie, la recon­naît. Ils fuient ensemble.

Il raconte avoir vu, dans la for­te­resse assié­gée, Vanea, la sœur de Ves­per, alors maî­tresse du comte Awel Ryn. Il l’a lais­sée pour morte avant de s’enfuir par les airs. C’est dans le temple de l’Aurora Crux qu’ils font face à un guer­rier. Vaincu, celui-ci se révèle être Vanea. Ce qu’elle raconte ouvre de nou­veaux hori­zons pour l’Hybride, pour avoir des réponses et le moyen de sau­ver celui qu’elle aime…

Auteur com­plet, assu­rant scé­na­rio, des­sin, cou­leurs, Jérémy pour­suit le déve­lop­pe­ment de son épo­pée, une épo­pée conçue en quatre tomes. Il struc­ture un uni­vers com­plexe où il mêle heroïc-fantasy et fan­tas­tique. Il offre un récit épique, nourri de magie tant blanche que noire où s’entrechoquent amours contra­riés, batailles dan­tesques. Il com­pose ainsi une saga flam­boyante, cohé­rente qui donne à la lec­ture une autre dimen­sion qu’une simple suc­ces­sion d’actions. Il apporte une puis­sance cré­dible à son récit par les réac­tions bien humaines de ses pro­ta­go­nistes. Ceux-ci sont plon­gés dans un monde en feu mais res­tent ani­més de sen­ti­ments et d’émotions.

Ce tome trois apporte quelques réponses et fait entrer de nou­veaux acteurs du drame. La lec­ture est assez déli­cate pour suivre les inter­ac­tions et les moti­va­tions des dif­fé­rents per­son­nages. Quelques traits d’humour tra­versent cette his­toire, don­nant tou­te­fois une petite respiration.

Au niveau du gra­phisme, Jérémy conforte sa répu­ta­tion et fait preuve, si besoin était, de son talent. Il pro­pose des des­sins réa­listes de per­son­nages à la nature humaine ou ani­ma­lière avec une belle réus­site. Ses décors gran­dioses sont superbes, ses scènes d’actions et de com­bats dyna­miques.

Avec ses cou­leurs directes, il vient subli­mer son trait léger, élé­gant et d’une belle finesse.

Jérémy, qui a fait équipe avec des poin­tures du scé­na­rio tels Ale­jan­dro Jodo­rowsky et Jean Dufaux, prouve éga­le­ment sa vir­tuo­sité dans cet exer­cice avec son uni­vers ambi­tieux, mais par­fai­te­ment maîtrisé.

serge per­raud

Jérémy (scé­na­rio, des­sin, cou­leurs), Ves­per — t.03 : Aurora Crux, Dar­gaud, août 2023, 64 p. — 16,95 €.