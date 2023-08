Nathalie Quintane, Un embarras de pensée

Ecarts

Ce livre de Natha­lie Quin­tane expose un de ses “outils obliques” par l’entremise de l’oeuvre d’Alain Rivière. Ce der­nier refuse la pos­ture d’artiste, ce qui excite l’écriture et l’humour de celle qui reste sur le fil de la lit­té­ra­ture. Entre son œuvre et celle du plas­ti­cien existent bien des conni­vences et des croi­se­ments.

Un rognon cou­ché sur un cous­sin de velours, Des­cartes en vieux, quelques cer­veaux pous­sés sur un mur, le détail d’une culotte dans un tableau de Piero della Fran­cesca, un plâ­trier ter­rassé par la lec­ture de Bene­detto Croce, etc. : autant de figures déduites par Natha­lie Quin­tane de cer­taines œuvres d’Alain Rivière.

C’est l’occasion pour elle de créer avec lui une poé­tique com­mune fille d’enchantements et désen­chan­te­ments qui donne à man­ger, à pen­ser voire à boire. Un tel livre per­met dépas­ser de l’écriture à l’art et l’inverse, là où les deux pro­ta­go­nistes deviennent actants et acteurs de leurs oeuvres res­pec­tives qui se croisent ici par­fois sans crier gare là où, du corps et de l’humour, dérivent des incises, des fic­tions parallèles.

Existe donc une prose à deux niveaux ou étages reliés dans une écri­ture à la Ponge qui cultive l’art du cerne et de la dila­ta­tion par un dia­logue impli­cite qui rac­croche la lit­té­ra­ture au contexte plas­tique.

Et ce, en par­faite liberté comme seule ligne de conduite.

jean-paul gavard-perret

Natha­lie Quin­tane, Un embar­ras de pen­sée, Fata Mor­gana, coll. Argol, Font­froide le Haut, 2023, 116 p. — 20,00 €.