Mariette, Destin de l’âme (exposition)

La séduc­trice en noir

N’écou­tons pas Mariette. Car par­lant de son oeuvre, elle fait son miel d’une sorte de sain­teté et d’une série d’images quasi pieuses et mater­nantes qui n’auraient rien d’inquiétantes. Elle se veut donc vierge de tout soup­çon.

Pour autant, ses gnomes, lutins et lutines pleins de malice agissent sur nous selon une quasi per­ver­sité freu­dienne qui gau­chit à des­sein la psy­ché. Il y a là des figures de des­tins qui échappent jusqu’aux inten­tions de l’artiste en ses tra­vaux de quêtes, mon­tages et ban­dages (qui n’ont rien d’un bondage).

L’artiste fait jaillir un inconnu en nous par ses femmes. Nous des­cen­dons en la psy­ché humaine. Nous écar­tant des pré­sup­po­sés de l’artiste, nous décou­vrons en ses pou­pées fas­ci­nantes qu’un cer­tain mal est en nous. Mariette — sans la savoir — s’en fait l’écho en pro­dui­sant de l’inconnu et du mys­tère entre la vie et la mort, entre le plus pri­mi­tif et le plus dys­to­pique des arts.

Dès lors, là où la créa­trice voit du para­dis peuvent se contem­pler l’enfer et ses trous dans la tête (mais pas seule­ment). Nous sommes engouf­frés dans les formes paroxys­miques et quasi gothiques qui sur­gissent pour archi­tec­tu­rer et enfan­ter la vie mais pas for­cé­ment celles des anges - sinon ceux du bizarre.

Preuve que le beau, chez elle comme chez Bau­de­laire, l’est toujours.

jean-paul gavard-perret

Mariette , Des­tin de l’âme, Châ­teau de l’Arthaudière, 38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne, du 1er au 24 sep­tembre 2023.