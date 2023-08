Stuart Turton, L’étrange traversée du Saardam

Embar­quons pour une tra­ver­sée diabolique

En 1634, la Com­pa­gnie hol­lan­daise des Indes orien­tales était la plus riche com­pa­gnie de com­merce du monde. Elle pos­sé­dait et exploi­tait des avant-postes qui allaient du Cap à l’Asie. Le plus ren­table était Bata­via, aujourd’hui Jakarta, qui expor­tait vers Amster­dam, épices, poivre, soie­ries. Le voyage, périlleux au pos­sible, pre­nait huit mois.

Un cor­tège, avec Jan Haan le Gou­ver­neur géné­ral en tête, se dirige vers le port pour embar­quer sur le Saar­dam. Il est rap­pelé à Amster­dam pour rejoindre Gent­le­men 17, le groupe énig­ma­tique qui dirige la Com­pa­gnie. Le lieu­te­nant Arent Hayes essaie de pro­té­ger Samuel Pipps, enchaîné, objet d’insultes et de jets de pierre. Celui-ci était arrivé avec les hon­neurs, il y a cinq ans pour ses qua­li­tés de pro­blé­ma­taire.

Alors qu’ils embarquent, une voix s’élève au-dessus d’eux. Un lépreux pro­phé­tise que le bateau n’atteindra jamais son but, que ceux qui seront à bord connaî­tront une fin impi­toyable. Et ses vête­ments prennent feu. Bien qu’Arent arrose l’incendie avec un ton­neau de bière il est ter­ri­ble­ment brûlé et ceux qui sont là voient qu’il a la langue cou­pée. Qui par­lait alors ? Un signe malé­fique appa­raît lorsque la grande voile est dépliée. Que contient le char­ge­ment appelé La Folie ?

Et des signes inquié­tants, des évé­ne­ments fâcheux ne cessent d’apparaître très vite…

Pour faire vivre sa foi­son­nante his­toire, Stuart Tur­ton crée un groupe de per­son­nages aux moti­va­tions bien dif­fé­rentes. Le récit s’appuie sur quatre per­sonnes. Samuel Pipps, dit Sammy, un indi­vidu com­plexe à la fois alchi­miste et enquê­teur. Il se pré­sente comme un pro­blé­ma­taire capable de résoudre nombre d’affaires. Il est venu d’Amsterdam à Bata­via à la demande de Jan Haan, pour récu­pé­rer La Folie. Or, aujourd’hui il est enchaîné comme un cri­mi­nel.

Samuel a recruté, il y a quelques années, le lieu­te­nant Arent Hayes, un colosse, pour assu­rer sa sécu­rité. Celui-ci lui est entiè­re­ment dévoué. Sara Wes­sel, l’épouse du Gou­ver­neur géné­ral, est une femme brillante. Mais elle lui a été ven­due, il y a quinze ans. Depuis, elle vit enfer­mée dans sa condi­tion par ce mari violent. Sa fille Lia, qu’elle pro­tège comme elle peut, se révèle un petit génie.

D’autres per­sonnes tiennent un rôle consé­quent comme Crees­jie Jens, dame de com­pa­gnie de Sara et maî­tresse de Han, le Capi­taine de la garde, le pré­di­cant et sa pupille, le capi­taine du vais­seau, Old Tom, un démon qui exauce les sou­haits en échange de contre­par­ties macabres…

Ce bateau est le cadre idéal pour un huis clos met­tant en scène un nombre impor­tant de pro­ta­go­nistes. Et l’auteur ne se prive pas de mul­ti­plier à l’envi les rebon­dis­se­ments, les coups de théâtre, les phé­no­mènes mys­té­rieux, les croyances qui se confrontent à la ratio­na­lité, les super­sti­tions.

Pour accroître la ten­sion, le navire se retrouve en per­di­tion, la ten­sion monte entre l’équipage, les sol­dats, les pas­sa­gers et ceux char­gés de faire régner l’ordre. Le reli­gieux n’est pas le der­nier à faire croître l’hystérie col­lec­tive. Mais qu’est-ce qui relève du fan­tasme, de la réa­lité. D’où vient ce démon et quel est le véri­table carac­tère de ces deux étranges chargements ?

Un beau schéma montre les prin­ci­pales par­ties du bateau et la répar­ti­tion des prin­ci­paux acteurs du drame. Après son très sur­pre­nant Les sept morts d’Evelyn Hard­castle (10/18 n° 5543), Start Tur­ton réci­dive dans un genre dif­fé­rent et fait décou­vrir un roman à l’intrigue com­plexe et tor­tueuse, mais où le moindre détail est pensé, pesé, pour arri­ver à un dénoue­ment étourdissant.

serge per­raud

Stuart Tur­ton, L’étrange tra­ver­sée du Saar­dam (The Devil and the Dark Water), tra­duit de l’anglais par Fabrice Poin­teau, Édi­tions 10/18 n° 5840, coll. “Polar”, mars 2023, 624 p. — 10,10 €.