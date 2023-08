Sorin Cerin, Collection de sagesse — Volume 1

Capi­tal Humain et Divin

Après son Ode pré­li­mi­naire à la lumière divine, Cerin pro­pose sa “Sagesse”. Et ce, de l’aphorisme 1 “Saint est ton nom, Lumière Divine, car tu es la Conscience de l’Infini, tu es la Vérité abso­lue, Dieu et la Connais­sance.”, au der­nier (6203) : “La vie ne peut pas sup­por­ter la mort parce que la mort dit à la vie la vérité en face sur l’Illusion de la Vie”.

Cette Col­lec­tion de Sagesse com­prend une com­bi­nai­son de grands thèmes phi­lo­so­phiques qui concernent l’humain en une suite d’aphorismes dédiés d’abord à la Lumière Divine de la Sagesse et à la Sagesse elle-même, puis à la pas­sion, à illu­sion et réa­lité, aux révé­la­tions de la des­ti­née, entre l’absolu, l’absurdité, la mémoire, la connais­sance et la vanité, la beauté et la pen­sée et jusqu’au génie, au chaos, à l’erreur, à l’infini et l’amour, la poli­tique et le reli­gion, pour finir vers Satan, l’espoir et le temps, la vie et le rêve jusqu’au “livre de la mort”.

Les apho­rismes s’enchaînent les uns aux autres en créant peu à peu une suite d’essais phi­lo­so­phiques. “Je suis convaincu que nous sommes depuis avant nous et que nous sommes une expé­ri­men­ta­tion plus ou moins réus­sie d’un créa­teur qui à son tour a un Dieu bien à lui.” écrit l’auteur né dans vil­lage sité dans les anciennes terres de Bihor, dans l’ombre de l’église où son grand-père était prêtre et qui est devenu un cher­cheur pas­sionné des véri­tés de la vie à tra­vers ses lec­tures nom­breuses et fondamentales,

Pour lui, ce Dieu de Dieu a créé cer­tains algo­rithmes qui ont déter­miné notre Uni­vers “à tra­vers un Évé­ne­ment, qui est l’Impulsion qui déve­lop­pera à son tour la Conscience Uni­ver­selle, lais­sant ainsi l’Univers une fois créé se déve­lop­per de lui-même, suivre le che­min de son propre Des­tin” ajoute l’auteur. S’en suivent sept “Coef­fi­cients Logiques” qui défi­nissent sa Connais­sance, fon­dée sur uni­vers duale du Bien et du Mal, du Beau et du Laid, etc.

Le phi­lo­sophe habité veut ainsi nous per­mettre par le “Coaxia­lisme” de son sys­tème phi­lo­so­phique d’atteindre une conscience indi­vi­duelle capable de créer son propre capi­tal d’essence et d’existence dont le phi­lo­sophe pré­cise les limites et aussi cer­tains abîmes .

Cerin est convaincu que ce livre est conçu sous une ins­pi­ra­tion divine. Elle com­pose à la fois sa Col­lec­tion de Sagesse et l’œuvre phi­lo­so­phique du “Coaxia­lisme”. D’où le poème pre­mier “Ode à la Lumière Divine” où il défi­nit la démarche et le but d’une pen­sée ins­crite sous le sceau de cette révé­la­tion.

Une telle démarche ouvre l’homme — qu’il par­tage ou non la vérité pre­mière de la révé­la­tion de l’auteur — à un appren­tis­sage de la sagesse dont nul être ne peut se passer.

jean-paul gavard-perret

Sorin Cerin, Col­lec­tion de sagesse — Volume 1, Edi­tira Etnous, Bra­sov, 2023, 228 p. — 25,00 €.