Zeruya Shalev, Stupeur

D’entre les femmes

Atara l’héroïne, auprès de son père mou­rant, en l’assistant recueille ses pro­pos un peu confus. Il la pré­nomme sou­dain Rachel comme sa mys­té­rieuse pre­mière épouse et il s’adresse à elle par une vibrante décla­ra­tion d’amour.

A par­tir de là et le père dis­paru, la fille va retrou­ver la trace de cette femme. Evi­dem­ment âgée, elle est confron­tée alors à un dou­lou­reux passé dans la lutte armée clan­des­tine. Mais elle n’a rien oublié de ces années de résis­tance contre les Anglais, avant la fon­da­tion de l’État d’Israël. Elle n’a pas plus perdu le pré­nom Atara de celle qui aujourd’hui se pré­sente à elle.

Mais de qui porte-t-elle ce nom ? Et c’est là que tout se joue au moment où cette ren­contre bou­le­verse de façon inédite l’existence des deux femmes et lie leur destin.

L’auteure prouve que les vrais sou­ve­nirs vivent et parlent par en-dessous. Elle rap­pelle qu’aimer est un verbe dont sa nar­ra­trice ne peut dire exac­te­ment quelle valeur il faut lui don­ner. Le tout entre inno­cence, gra­vité avec en fili­grane le ver­tige de sa consé­quence impré­vue après que — par­fois — le désir ait sub­sumé les inter­dits, le scan­dale et ses consé­quences.

Dès lors, toute l’histoire s’est remise à refaire sur­face en rejaillis­sant, bra­vant l’ignorance d’une injonc­tion majeure : ” si je ne t’ai rien dit c’était pour ton bien.” L’auteure nous fait ainsi rejoindre bien des his­toires de famille où se taire est beau­coup plus impor­tant que par­ler — ce qui serait tenu pour un crime.

Mais voici les deux femmes sou­mises avec le bout d’un fil entre les doigts, l’extrémité d’une pelote à tirer pour faire venir le reste de l’Histoire. Le tout pour une idée majeure : sois qui tu es pour deve­nir toi-même. Telle est l’injonction suprême.

feuille­ter le livre

jean-paul gavard-perret

Zeruya Sha­lev, Stu­peur, Lau­rence Sen­dro­wicz (tra­duc­teur), Gal­li­mard, coll. Du Monde Entier, 2023, 368 p. — 23,50 €.