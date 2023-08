Mikaël, Harlem — tome 2/2

C’est encore plus dif­fi­cile quand on est une femme

En 1931, Sté­pha­nie St. Clair, Madame Queen, règne sur une lote­rie clan­des­tine dans Har­lem. Elle redis­tri­bue des pro­fits et aide la popu­la­tion.

Un Hol­lan­dais, Dutch Schultz, tra­fi­quant d’alcool, veut évin­cer Sté­pha­nie pour impo­ser ses propres lote­ries. Elle ne l’entend pas de cette oreille et tient à conser­ver son royaume.

Une explo­sion détruit un entre­pôt d’alcool de Schultz. Celui-ci orga­nise une riposte alors que Bumpy, le second de Madame Queen, ren­contre Lucky Luciano. Il a besoin d’armes pour sécu­ri­ser les rues d’Harlem et faire face à la bande du Hol­lan­dais. L’attentat contre Sté­pha­nie coûte la vie au cou­sin de Bumpy et son neveu, venus appor­ter la recette de la lote­rie.

Robert Bishop, le jour­na­liste cana­dien qui rédige les articles au vitriol que signe Madame Queen chaque semaine dans l’Amsterdam New, est remer­cié car ses articles sont trop fac­tuels.

Mais l’aide pro­po­sée par Luciano n’est pas sans contre­par­ties. Sté­pha­nie veut, coûte que coûte, conser­ver son ter­ri­toire et la maî­trise de sa lote­rie. Mais, elle fait figure d’étrangère et de plus elle est… une femme !

En pre­nant comme point de départ le cœur de Har­lem, des héros noirs, le scé­na­riste pro­pose une approche fort dif­fé­rente et pas­sion­nante. Avec cet angle de vue il montre com­ment la popu­la­tion de ce quar­tier se voit cer­née par une vague blanche qui cherche à l’engloutir ou, du moins, à prendre le com­man­de­ment de la com­mu­nauté par le biais d’activités illé­gales.

Il montre com­ment ces per­sonnes res­sentent la menace face éga­le­ment à des des­centes poli­cières mus­clées et racistes. Ainsi, il fait dire à une des amies de Sté­pha­nie : «Quand d’autres, en colère, des Irlan­dais ou des Polo­nais, prennent les armes et se sou­lèvent, on leur dit : « Bravo, libérez-vous ! » et on applau­dit. Mais, pour ceux qui ont ma cou­leur de peau… on les lynche !!! »

Mikaël dévoile peu à peu le par­cours dif­fi­cile de son héroïne, d’où elle vient et com­ment elle a pu s’intégrer dans Har­lem. Mais il ne fait pas de New York un lieu de séjour idyl­lique, ne don­nant pas envie d’y séjour­ner, en décri­vant un cli­mat froid, plu­vieux, nei­geux.

Il met son his­toire en images avec un des­sin réa­liste, aux traits affir­més, pro­po­sant des per­son­nages joli­ment cam­pés. Ses décors res­ti­tuent le quar­tier avec ses rues, sa popu­la­tion et ses com­merces. De belles planches sont pro­po­sées, orches­trant les cases pour créer des visuels d’une grande beauté. Le des­si­na­teur retient une gamme de teintes à domi­nante de jaunes, d’ocres et des à-plats noirs fai­sant jouer la lumière sur les corps, sur les visages très expressifs.

Avec une recons­ti­tu­tion très rigou­reuse, l’intervention de per­son­nages réels, Mikaël donne, sur les pas d’une magni­fique héroïne, une vision sombre de Har­lem. Il illustre son récit avec un gra­phisme enthousiasmant.

lire un extrait

serge per­raud

Mikaël (scé­na­rio, des­sin et cou­leur), Har­lem — tome 2/2, Dar­gaud, août 2023, 64 p. — 15,95 €.