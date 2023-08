Carmen Perrin, Voir venir (exposition)

Cactus irré­duc­tibles

La poé­sie des œuvres de Car­men Per­rin exclut le roman­tisme facile mais prend le parti de la beauté contre les lour­deurs du monde.

Se révèle une heu­reuse façon de le déca­ler par rap­port au dua­lisme pri­maire. Doit-on y voir une qua­lité typi­que­ment suisse, pour celle qui se res­sent comme située entre plu­sieurs identités ?

Chez elle, la poé­sie des formes marche avec l’énigme au sein d’audaces, de gageures. Preuve que dans ses « sculp­tures » visuelles, Car­men Per­rin engage toutes ses forces. Elle pro­pose divers tra­jets aussi pré­cis qu’aléatoires au sein des uni­vers humain, ani­mal, miné­ral ou végé­tal selon — écrit la plas­ti­cienne — “une super­po­si­tion de fais­ceaux consti­tués de lignes et courbes [qui] devient le fac­teur méca­nique de ten­sions qui se répètent le long d’un sup­port pour consti­tuer une mem­brane qui en épouse la forme ».

Dans un jeu de répé­ti­tion et de modi­fi­ca­tion se pro­duisent dif­fé­rents types de para­doxes et de modu­la­tions magiques entre la vio­lence et la dou­ceur de la scé­na­ri­sa­tion.

Une nou­velle fois, Car­men Per­rin par ses struc­tures crée une signi­fiance dont l’incertitude libère une caval­cade ren­due à la seule sen­sua­lité, sans pos­si­bi­lité d’arrêt sur un sens défi­ni­tif dans la recherche d’une émo­tion pure du visuel.

jean-paul gavard-perret

Car­men Per­rin, Voir venir, Wilde, Bâle, août 2023.