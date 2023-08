Aurelle Gaillard & Gabriele Bagnoli, La Bulle — t.01 : “sur Adenaom”

Quand l’Anticipation se fait dystopie

Un récit d’anticipation qui reprend le thème de la sur­vi­vance de quelques-uns pour recons­truire une civi­li­sa­tion détruite par la folie de quelques meneurs tyran­niques, de quelques déments aux ambi­tions déme­su­rées. Mais, cette fois, la tâche revient à un groupe d’orphelins, des jeunes choi­sis par une entité pour leurs qua­li­tés phy­siques ou men­tales.



Cette dys­to­pie ouvre sur un petit monde si rigide que cer­tains ne vont plus pen­ser qu’à s’en échap­per. Et le récit, après avoir planté le cadre, va déve­lop­per deux épo­pées, deux approches, ceux qui se sentent à l’aise dans cette orga­ni­sa­tion et des rebelles qui refusent cet état et sou­haitent en voir plus, avoir plus d’autonomie.

Aurelle Gaillard, qui fut ensei­gnante avant de deve­nir scé­na­riste, ima­gine une popu­la­tion d’enfants et d’adolescents aux pro­fils divers et variés per­met­tant moult situa­tions, la mise en œuvre d’opinions et d’actions divergentes.

Lorsque Wel­ling se réveille dans une chambre incon­nue, elle a un pan­se­ment sur l’index droit. Elle se pré­ci­pite quand elle entend Moé, son jeune frère, l’appeler. Ils ne savent pas où ils sont. Ils dor­maient dans un dor­toir de l’OPE et se réveillent ici. Parce que Moé a faim, ils sortent et ren­contrent Kos­tia.

Ils rejoignent d’autres enfants aussi per­plexes qu’eux quand un écran géant s’allume. Ido Sta­van­ger, le fon­da­teur des OPE — Orphe­li­nats Pri­vés d’Excellence — leur explique qu’ils sont sur l’île d’Adenaom, au cœur du Paci­fique. Ils sont les sur­vi­vants d’un monde qui n’existe plus. Les guerres, les épi­dé­mies ont eu rai­son de toutes les espèces, qu’elles soient ani­males ou végé­tales. Sur l’île, ils sont pro­té­gés par une bulle et doivent construire une com­mu­nauté humaine aussi par­faite que pos­sible.

Mira, une Intel­li­gence Arti­fi­cielle, va orches­trer leur exis­tence, une exis­tence bien ordon­née au point de deve­nir très pesante pour cer­tains. Et alors…

Si les cou­leurs sont signées de Degreff, le des­sin est assuré par Gabriele Bagnoli, illus­tra­teur ita­lien ori­gi­naire de Vérone. Il opte pour un gra­phisme semi-réaliste, lor­gnant sur quelques constantes du manga. L’expressivité des pro­ta­go­nistes est bien ren­due comme le dyna­misme des atti­tudes. Les décors futu­ristes donnent une belle vision d’anticipation.

La mise en cou­leurs com­plète heu­reu­se­ment les des­sins aux traits légers pour dimen­sion­ner les reliefs.

Avec cette série, Auzou BD pro­pose son pre­mier récit d’anticipation. Cet album pré­sente une ambiance bien attrac­tive avec ce scé­na­rio aux don­nées addic­tives et ce gra­phisme qui a tout pour mettre en valeur l’intrigue.

serge per­raud

Aurelle Gaillard (scé­na­rio), Gabriele Bagnoli (des­sin) & Degreff (cou­leurs), La Bulle — t.01 : Bien­ve­nue sur Ade­naom, Édi­tions Auzou BD, avril 2023, 80 p. — 13,95 €.