Véronique Bergen, Guido Crepax, L’axiome d’eros

Le lan­gage visuel et l’exercice de la jouissance

Grand maître de la bande des­si­née, le Mila­nais Guido Cre­pax occupe une place cen­trale mais tout autant sin­gu­lière. Les révo­lu­tions gra­phiques et nar­ra­tives qu’il met au point dans la seconde moi­tié du XXème siècle et qu’il ne cesse de relan­cer par la suite se cris­tal­lisent au tra­vers de son per­son­nage mythique ‚Valentina.

Cet inven­teur d’un nou­veau lan­gage visuel a été salué par d’autres nova­teurs : Umberto Eco, Roland Barthes, Alain Robbe-Grillet, Alain Resnais ou encore Ber­nard Noël et Chan­tal Tho­mas. Les tra­vaux de Cre­pax sont en effet mar­qués par l’avant-gardisme, les audaces for­melles et la créa­tion de per­son­nages fémi­nins : Valen­tina certes mais aussi Anita, Bianca, Belinda.

Et Véro­nique Ber­gen pro­pose à pro­pos du créa­teur des réflexions esthé­tiques, concep­tuelles, phi­lo­so­phiques et pul­sion­nelles en son voyage dans cette oeuvre et ses héroïnes.

L’essayiste prouve com­ment se pense l’érotisme à tra­vers le des­sin. Et dans ce but, elle sait éro­ti­ser sa propre pen­sée qui, comme une “catin”, se déporte vers un plan d’immanence où la pen­sée recon­naît qu’elle ne sur­git que du corps. Pour preuve et illus­tra­tion, l’oeuvre de Guido Cre­pax, dont l’hypothèse d’éros devient, écrit Ber­gen l’” axiome de l’algèbre du neu­vième art.”

Par-delà échan­gisme, trio­lisme, voyeu­risme, exhi­bi­tion­nisme, hété­ro­sexua­lité, bisexua­lité, homo­sexua­lité, ona­nisme, féti­chisme, sado­ma­so­chisme, zoo­phi­lie fan­tas­mée, Ber­gen explique com­ment l’artiste met en scène la convic­tion d’un impos­sible : “l’impossibilité d’épuiser le sexe, ses expres­sions, ses gra­dients, ses inten­si­tés, et l’impossibilité cor­ré­la­tive d’en finir avec la jouis­sance”. Car, même para­chu­tée dans le repré­sen­table, elle ne se réduit pas à l’orgasme, même si son irre­pré­sen­table en soi trouve ici une voie,

jean-paul gavard-perret

Véro­nique Ber­gen, Guido Cre­pax, L’axiome d’eros, La Lettre Volée, Bruxelles, 2023, 144 p.