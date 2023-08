Os séants

Se perdre au cœur des mots peu­plés d’ombres. Nos croyons qu’ils se trans­mettent d’une rive à l’autre du temps en croyant qu’il s’agit d’une seule voix sans fin. Mais les secrets qu’ils trans­portent ne se donnent pas aussi faci­le­ment. Leur dépo­si­tion reste une longue absence car leur com­ment dire cache un com­ment ne pas dire.

Sur ce plan, Lacan en a appris beau­coup. Seuls leurs hasards et leurs détour­ne­ments prennent la forme d’un des­tin en des échos plus ou moins loin­tain de ce qui n’a pas de noms. Les mots res­tent épars ou joints, moins trans­pa­rentes qu’opaques et ne contiennent pas plus de sens qu’un souffle sans visage qui réson­ne­rait pour lui-même sur un champ désert et ignoré des humains.

Ajou­ter un terme induit déjà sa dis­pa­ri­tion, il se tra­hit lui-même, cou­leuvre dans les pierres mais ser­pent tout de même. De mère. Aussi créent-ils après l’hiver les ver­dures du prin­temps. Ils sont enfants hors d’elle, hors de sa nuit de lumière sur la terre et dans le temps.

jean-paul gavard-perret

Oeuvre de Gabriele Munter