Martine Roffinella, Lesbian Cougar Story

Entre elles

La ren­contre avec Lolita s’effectue dans un lieu inat­tendu car spé­cia­lisé en géria­trie où la mère de la nar­ra­trice est en conva­les­cence après un pro­blème de santé soi­gné d’abord à l’hôpital. Mais qu’importe l’espace où pointe l’ivresse.

Et celle qui signe­rait presque son livre par un simple « m » donne à cette inten­tion une rai­son majeure. Elle a ren­con­tré dans ce lieu para­doxal Lolita qui l’a sur­nom­mée ainsi. Et la narratrice-auteure d’ajouter : “Me voilà résu­mée ou défi­nie par une ini­tiale en minus­cule, ce qu’au fond j’ai bien cher­ché en me refu­sant à moi-même la majus­cule, pour­quoi je ne sais pas”.

Au début de sa rela­tion avec cette jeune femme, elle a pensé qu’il y avait de celle-ci “une petite source poé­tique cachée – « m », « aime »”. Car lorsqu’elle l’appelle de la sorte la nar­ra­trice n’entend que l’impératif sin­gu­lier d’un tel verbe. Cela lui fait beau­coup de bien ce à quoi s’ajoutent “des ruses de timide pour glis­ser à l’autre la pudeur du sen­ti­ment éprouvé.”.

Néan­moins, la nature d’une telle rela­tion est char­nelle. Ce qui pro­voque bien des émois pour celle qui pen­sait que son ticket pour l’éros était sur le point de n’être plus valable. La pas­sion en n’est que plus forte. Même si, quand Lolita a envie subi­te­ment d’elle, cellle-ci se sou­vient de son âge. Elle sait qu’une presque ado­les­cente qui couche avec une vieille implique une contre­par­tie. “m” jette un œil sur son propre sexe avant d’aller s’occuper du sien. Tan­dis que l’un est en fin de flo­rai­son , l’autre “né de sa min­ceur, paraît encore en bou­ton, non éclos presque.”

Pour évi­ter l’écart trop mar­qué entre les nids, et à la demande de son amante, la nar­ra­trice a rasé sa toi­son. Certes, il reste mal­gré tout des dif­fé­rences. Les grandes lèvres chez la jou­ven­celle sont lisses et d’un joli rose. Celles de la cou­gar sont plus fon­cées tant elles ont vécu tant de fois la caresse. On pour­rait prendre Lolita pour une vierge (telle d’ailleurs qu’elle se pré­sente).

Mais qu’importe car le plus impor­tant c’est ce que son ini­tia­trice lui fait connaître de sa bouche et de sa langue lorsqu’elle frôle dou­ce­ment le cli­to­ris de celle qui se laisse faire et qui, quoique très jeune, sait apprendre à sa propre maî­tresse experte la patience.

Tout pour­rait sem­bler se réduire au plai­sir par­tagé des sens. Mais la rela­tion se double d’un entre­tien qui, à sa façon, semble infini. La jeu­nesse lui écrit plu­sieurs fois par jour, l’autre répond et la pre­mière lui ren­voie à son tour une réponse en énigme. Si bien qu’elle semble tou­jours au bord de ne pas écrire et sur le point de tout quit­ter, “et les mots et la vie”.

Mais non : elle conti­nue, vit, écrit et aime — de quoi redon­ner exis­tence à celle qui va revivre une nou­velle jeu­nesse que l’écriture de Mar­tine Rof­fi­nella éro­tise à sou­hait et avec cette déli­ca­tesse qui n’appartient qu’à une écri­ture fémi­nine. Elle donne une part égale aux aspi­ra­tions diver­gentes (sur le long terme) des deux amantes.

jean-paul gavard-perret

Mar­tine Rof­fi­nella, Les­bian Cou­gar Story, La Musar­dine, Paris, 2023, 120 p. — 17,00 €.