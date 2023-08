Collectif, Papier Machine hors-série — Dire Mot, vol. 1

Un pays d’irréguliers de la langue

Proche volon­tai­re­ment du bégaie­ment et de la glos­so­la­lie ou plu­tôt illus­trant ce qu’elle peut géné­rer, il s’agit ici de mon­trer, par dif­fé­rentes approches, ce que ne non-dit tait même si tout parle — “de l’inflexion d’une pau­pière au rata­ti­ne­ment d’un légume déshy­draté.“

La revue Papier Machine (née à Bruxelles il y dix ans) pour­suit ainsi sa quête de ce qui se cache sous dif­fé­rentes formes de bana­lité chaque fois sou­mises à une tren­taines d’écrivains d’horizons variés.

Ce “hors série” le prouve. S’y retrouvent par exemple un plai­doyer pour don­ner la parole aux arbres dans les cours de jus­tice mais aussi quelques clés pour com­prendre l’esquive en poé­sie.

Sous l’habillage gra­phique de Sébas­tien Gai­raud, de telles contri­bu­tions et leurs pers­pec­tives trans­ver­sales per­mettent de join­toyer la lit­té­ra­ture, la poé­sie, la phi­lo­so­phie, le des­sin, l’astrophysique, etc.

La langue y reste à la fois ter­rain de jeu logo­ma­chique et d’exploration là où la réflexion rejoint l’émotion comme la gra­vité jouxte l’humour. Preuve qu’une fois de plus la Bel­gique demeure bien le pays des irré­gu­liers de la langue.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Papier Machine hors-série — Dire Mot, vol. 1, édi­tions Papier Machine — Baz­shi­bou­zouk, Schaer­beek (Bel­gique), 2023, 97 p.