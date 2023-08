Luc Brunschwig, Étienne Le Roux & Loïc Chevallier, Les frères Rubinstein — t.05 : “Un pacte avec Satan”

L’odys­sée des deux frères se poursuit

Avec le par­cours des frères Salo­mon et Moïse Rubin­stein, Luc Brin­sch­wig raconte l’histoire des années 1930 à 1945, à tra­vers la mon­tée de l’antisémitisme en Europe. D’origine polo­naise, ils ont grandi en France puis, pour fuir la menace du fas­cisme, ils ont rejoint les États-Unis. Salo­mon occupe une place de pro­duc­teur à Hol­ly­wood alors que Moïse cherche encore sa voie.

Le pré­sent tome com­mence quand, à Sobi­bor, la dépor­tée res­pon­sable du salon de coif­fure, découvre que les abords du camp d’extermination ont été minés. Elle en informe Moïse et Léon qui tentent de mettre au point un plan d’évasion.

Mais on retrouve Moïse en avril 1936, lors d’une fête orga­ni­sée par Gabrielle Sil­viera. Il a été recruté par elle comme homme de confiance pour gérer ses affaires sur les conseils de Salo­mon qui fut son amant. Or, il ne l’a pas pré­senté que pour la fine ges­tion de ses entre­prises et cela dérape fort.

Au camp, l’arrivée de pri­son­niers russes semble offrir des pos­si­bi­li­tés que les deux com­plo­teurs veulent exploiter…

Les dif­fé­rences entre la vie à Hol­ly­wood et celle des camps d’extermination n’affectent pas la pug­na­cité de Moïse. Si, dans le milieu du cinéma, il découvre des situa­tions qui le dérangent, dans la pré­ca­rité de sa nou­velle exis­tence, il puise la force de ten­ter l’impensable.

Dans cet album, l’auteur donne une vision du monde du cinéma, une vision mer­can­tile certes, mais y-a-t-il un autre regard pour cet uni­vers ? Il montre les arran­ge­ments que l’industrie a mis en place pour conti­nuer à vendre ses pro­duc­tions. Et quand il s’agit de faire de l’argent, aucun moyen ne peut être négligé.

Une large par­tie est consa­crée aux évé­ne­ments qui ont amené à La Nuit de cris­tal, ses consé­quences pour une popu­la­tion et les moyens de faire des repor­tages pour dénon­cer la véri­table face du régime nazi. La par­tie du récit qui se déroule à Sobi­bor montre la volonté de quelques indi­vi­dus, quelle que soit la situa­tion, de cher­cher à s’en sous­traire. Mais, avec ce camp, on est assez loin de ce qui trans­pa­raît dans les témoi­gnages des res­ca­pés des camps de la mort. Le scé­na­riste veut-il adou­cir, ce qui n’est pas pré­ci­sé­ment son habi­tude, une cer­taine image ?

Le gra­phisme se par­tage entre Étienne Le Roux et Loïc Che­val­lier pour le des­sin et Elvire De Cock pour la cou­leur. Ils réa­lisent tous, dans leur domaine, un tra­vail de belle qua­lité, don­nant des per­son­nages réa­listes, par­fai­te­ment iden­ti­fiables quel que soit le cadre dans lequel ils évo­luent. Les décors sont soi­gnés et offrent une belle vitrine aux dif­fé­rentes actions, que celles-ci se déroulent dans un stu­dio de tour­nage ou lors d’une fête fas­tueuse, camou­flet à l’austérité impo­sée au peuple.

Avec Les Frères Rubin­stein, les auteurs donnent une série pas­sion­nante, riche en don­nées his­to­riques et en actions ; les carac­tères oppo­sés des deux frères per­met­tant de belles péripéties.

serge per­raud

Luc Brun­sch­wig (scé­na­rio), Étienne Le Roux et Loïc Che­val­lier (des­sin), Elvire De Cock (cou­leur), Les frères Rubin­stein — t.05 : Un pacte avec Satan, Del­court, coll. “His­toires et His­toires”, mai 2023, 72 p. — 15,95 €.