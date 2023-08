Stèles

Le dis­cret pho­to­graphe ita­lien montre son monde au nom d’une lueur aussi sobre que lui et que le vent cisèle près de la mer comme pour y plan­ter baumes et racines.

Il y a là une écri­ture visuelle en des sortes de “stèles” en enla­ce­ments et filets vers l’intérieur du temps. Ils bâtissent des sortes d’hypothèses vagues où le pay­sage devient men­tal et où l’éblouissement déra­cine une cer­taine nausée.

De la sorte, le pho­to­graphe laisse la trace de rémi­nis­cences et leurs enclaves et psaumes détour­nés de l’absence, dans l’attente de ce qui reste et où semblent sur­gir les soies lis­sées de la mer et les voix de per­sonnes en syl­labes ouvertes par l’emprise des lieux.

jean-paul gavard-perret

Simone Madeo, C’est l’été, L’oeil de la Pho­to­gra­phie, août 2023.