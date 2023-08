Thomas A. Ravier, Hamlet, Mother Fucker

Hamlet sans rémissions

Thomas A. Ravier dans son nou­veau roman lance Ham­let dans le magma de notre temps à tra­vers la vie d’un comé­dien (Eliot Royer) qui, emporté par la folie de son per­son­nage loin des cadres de théâtre, y puise de la sorte une inci­ta­tion à se ven­ger de son époque dans une sorte de melting-pot rava­geur dès que le rideau se lève en une telle fiction.

S’y mêle une forme de réa­lisme recou­verte par le carac­tère baroque d’un ima­gi­naire qui empêche toute pos­si­bi­lité de repos. Le monde est sans dessus-dessous et même la mort en prend pour son grade : exit les ossuaires, les char­niers les églises, etc.

Nous retrou­vons ici des scé­na­ri­sa­tion qui — sous un dis­cours vériste radi­cal — ren­voient autant aux Mys­tères du Moyen Age qu’à la pas­sion shakespearienne.

Le spec­tacle est par­tout et les acteurs ont, non sur une scène, mais en exil dans le réel de notre temps via l’existence et la folie du héros du héros pre­mier. Les deux se confondent en une telle dra­ma­tur­gie hors de ses gonds.

jean-paul gavard-perret

Tho­mas A. Ravier, Ham­let, Mother Fucker, Tin­bad Edi­tions, Paris, 2023, 228 p. — 21,00 €.