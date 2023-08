Gabriele Calvisi, Cuba, quel sogno insensato che l’alba accorda al desiderio

Cuba Si

Les pho­to­gra­phies de Gabriele Cal­visi per­mettent de décou­vrir un autre Cuba. Loin des images clas­siques — tou­ris­tiques ou idéo­lo­giques — sur­gissent des por­traits et des pay­sages inédits.

Les rues bon­dées et les bou­tiques de Cuba, entre les cou­chers de soleil tein­tés d’orange, les visages aux regards mélan­co­liques et per­dus, le sou­rire irré­sis­tible des enfants, les yeux fati­gués des per­sonnes âgées, l’élégance simple des jeunes femmes sug­gèrent la joie mais aussi l’anxiété de l’existence dans l’île.

En fili­grane s’éprouve la triste tran­quillité du manque de liberté. Et le livre nous entraine dans un voyage où les habi­tants comme leurs lieux deviennent une suite de surprises.

jean-paul gavard-perret

Gabriele Cal­visi, “Cuba, quel sogno insen­sato che l’alba accorda al desi­de­rio”, Auto­pu­bli­ca­tion, 2023, 192 p.