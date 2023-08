L’enfant sau­vage

Beau­coup de lec­teurs ignorent qu’il existe deux Livre de La jungle : le pre­mier publié en 1894 et le second un an plus tard.

Cette édi­tion spé­ciale et illus­trée (par les images des pre­mières édi­tions par John Lock­wood Kipling, William Henry Drake et Paul Fren­zeny et Kipling lui-même) les pro­pose ainsi que des textes en marge de ces ouvrages : Dans le Rukh, His­toires comme ça et le Conte du tabou.

Mowgli, petit d’homme élevé par une meute de loups, un ours (Baloo) et une pan­thère (Bagheera) ont été popu­la­ri­sés par Walt Dis­ney (1967). Mais cette ver­sion ciné­ma­to­gra­phie n’épuise pas, tant s’en faut, la richesse de ce conte qui est à sa manière une sorte de roman d’éducation.

S’y imbriquent trois uni­vers : l’imagination enfan­tine, la fable et le mythe. Et les per­son­nages humains et ani­maux expriment les sen­ti­ments fon­da­men­taux et les qua­li­tés pre­mières de l’humanité.

Les ani­maux acquièrent la com­plexité et l’ambiguïté des humains qui eux-mêmes ne sont pas dépour­vus d’animalité au coeur de la cruauté et la vio­lence de l’existence. Néan­moins, la fable reste ouverte aux lec­teurs et lec­trices de tout âge. En jaillissent une morale, une poli­tique et une phi­lo­so­phie. Existe aussi une sorte de fan­tasme de l’origine en un vrai fond d’une forme de tragique

Le livre prouve que l’humain ne peut tenir debout sans tutelles au milieu de bien des coups de théâtre dans celui de la vie. Et tout cela pousse autant au rêve pri­mi­tif qu’à la réflexion jusqu’à la faire rou­gir d’un manque de honte.

jean-paul gavard-perret

Rudyard Kipling, Le Livre de la jungle et le second livre de la jungle, textes tra­duits, pré­sen­tés et anno­tés par Phi­lippe Jau­del, Gal­li­mard, collec­tion Biblio­thèque de la Pléiade, sep­tembre 2023, 928 p.