Domenico Cammarano et le réel

Ce que le texte ne peut mon­trer, de telles images peuvent l’affirmer

Dome­nico Cam­ma­rano est né dans la région de Cilento au milieu des années soixante. Grâce à ses parents, il a grandi avec une forte curio­sité et une atten­tion aux détails, appre­nant à voir le monde à par­tir de l’appareil photo de son père.

Diplômé en géo­lo­gie de l’Université de Rome, où sa pas­sion pour les ins­tru­ments optiques et la science en géné­ral est deve­nue plus forte, il a tra­vaillé comme pho­to­jour­na­liste et a amé­lioré ses com­pé­tences en mariage dans cer­tains stu­dios pho­to­gra­phiques ita­liens célèbres.

Mais en dehors de ses pho­to­gra­phies pro­fes­sion­nelles, il déve­loppe un tra­vail per­son­nel atta­chant et drôle où le réel prend des accents par­ti­cu­liers. La pho­to­gra­phie devient le lan­gage le plus nu, le plus cru, le plus inat­tendu aussi.

La ques­tion à la fois du voyeu­risme et celle de la valeur du docu­ment reste posée. L’oeil y écoute, y inter­prète le monde selon des pro­ces­sus com­plexes. Ce que le texte ne peut mon­trer, de telles images peuvent l’affirmer.

jean-paul gavard-perret

Voir son face­book et son ins­ta­gram