Dominique Latil & Romain Sordet, Teleportation Inc. — t.03 : “La Planète perdue”

Voya­ger vite n’est pas tou­jours sans dangers

Tele­por­ta­tion Inc. était, dans l’esprit de ses créa­teurs, un dip­tyque. Fort du suc­cès ren­con­tré tant de la part des lec­teurs que de l’éditeur, les auteurs se sont remis à l’ouvrage pour un nou­vel épi­sode, une his­toire com­plète tou­te­fois, qui apporte quelques réponses à des ques­tions res­tées en sus­pens dans le diptyque.

L’agent Trev est dans le ser­vice des archives clas­si­fiées à la recherche des rai­sons qui ont amené les res­pon­sables à cacher une infor­ma­tion cru­ciale quant au fonc­tion­ne­ment de la télé­por­ta­tion. Il est sur­pris par l’agent Lubia Tho­rel qui, tout aussi illé­ga­le­ment, est là pour trou­ver des indices sur des expé­riences menées par la C.T.G. — Com­pa­gnie de Télé­por­ta­tion Galac­tique – ame­nant le ravage d’un uni­vers.

Les deux agents tentent de ren­trer, sans suc­cès, dans une pièce ultra pro­té­gée. Aussi, ils sont bien inquiets quand ils sont convo­qués par le direc­teur. Celui-ci ne parle pas de leur intru­sion illé­gale mais veut qu’ils fassent équipe pour enquê­ter sur l’explosion du télé­port de la pla­nète Vyli­con­salé. Sur ladite pla­nète l’intrus, qui semble être res­pon­sable de la catas­trophe, a enlevé une femme bles­sée par l’explosion…

On retrouve, bien sûr, le duo de héros dont les carac­tères oppo­sés per­mettent nombre de situa­tions et péri­pé­ties tant cocasses que dyna­miques. Et c’est le dyna­misme qui porte cette intrigue où les héros sont contraints d’affronter moult périls pour accom­plir leur mis­sion, mais aussi pour sau­ver leur peau.

Domi­nique Latil, à l’instar de son ami Chris­tophe Arles­ton, aime mettre en scène des femmes fortes, au carac­tère trempé, qui savent ce qu’elles veulent et qui l’obtiennent autre­ment que par des pleur­ni­che­ries ou cou­che­ries. Face à ces héroïnes, le pen­dant mas­cu­lin fait piètre figure. Et dans cet album, autant Lubia Tho­rel est pétu­lante, autant Trev est angoissé, crain­tif, voire geignard.

Romain Sor­det conti­nue d’offrir un des­sin remar­quable, tra­vaillé, soi­gné, aux mul­tiples et per­ti­nents détails. Il donne des per­son­nages par­fai­te­ment cam­pés, qu’ils soient huma­noïdes, extra­ter­restres ou… métal­liques. Ses décors inven­tifs régalent l’œil autant qu’ils l’étonnent comme les mises en scène des nom­breuses actions.

La colo­ri­sa­tion d’Aurélie F. Kaori com­porte tous les varié­tés de teintes pour valo­ri­ser le gra­phisme de belle manière.

Un nou­veau tome qui se révèle une belle sur­prise. Une série qui pour­rait se pour­suivre sans dom­mages tant l’environnement semble riche.

serge per­raud

Domi­nique Latil (scé­na­rio), Romain Sor­det (des­sins) & Auré­lie F. Kaori (cou­leurs), Tele­por­ta­tion Inc. — t.03 : La Pla­nète per­due, Bam­boo, label “Dra­koo”, mai 2023, 48 p. — 14, 90 €.