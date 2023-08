Jean-Philippe Toussaint, L’Échiquier (Rentrée littéraire 2023)

Cava­lier

Par frag­ments épars-disjoints, Jean-Philippe Tous­saint remonte en un cer­tain vrac le temps passé : de son enfance jusqu’à pra­ti­que­ment le temps pré­sent où l’auteur se plaint d’arthrite (mais c’est ici un détail).

Plus que l’épisode la pan­dé­mie qui visi­ble­ment a trau­ma­tisé non sans rai­son l’auteur — “je n’avais aucune expé­rience de ce que pou­vait être une crise sani­taire de grande ampleur”, précise-t-il dans ce livre que cet évè­ne­ment a par­tiel­le­ment — ou plus — permis.

Les pions jusque là immo­biles sur l’échiquier de sa mémoire se mettent à bou­ger lorsque l’auteur per­çoit un point appa­rem­ment ano­din : “cela ne m’avait frappé aupa­ra­vant — que le sol du hall d’entrée de mon ancienne école avait des allures d’échiquier.“

Et l’auteur y reste tout au long de ces pages : “c’est le pré­sent de ce livre, c’est son pré­sent infini.” ajoute-t-il. Et à sa manière, il reprend ce que Perec a usé dans La Vie mode d’emploi : un prin­cipe dérivé d’un vieux pro­blème que connaissent bien des ama­teurs d’échecs : la poly­gra­phie du Cava­lier, pro­blème mathématico-logique, appelé aussi algo­rithme du Cava­lier, fondé sur la marche d’une telle pièce du jeu.

L’auteur l’endosse pour par­cou­rir par­fois au galop, par­fois à l’amble, les débuts comme l’aboutissement (toute pro­vi­soire) de sa vie. La fin de par­tie (d’échecs mais pas seule­ment) n’est pas encore de mise.

Il trouve là une nou­velle ouver­ture par le retour au bio­gra­phique. En se racon­tant dans cet ouvrage, non seule­ment il se livre mais se réin­vente à sa main. Et l’auteur de pré­ci­ser encore : “je vou­lais débo­bi­ner, depuis ses ori­gines, mes rela­tions avec le jeu d’échecs” pour faire de ce jeu un fil d’Ariane.

C’est plu­tôt réussi et par­fai­te­ment écrit, même si l’auteur de ces lignes pré­fère les fic­tions “pures” de Tous­saint. Mais cela est for­cé­ment sub­jec­tif. Tous­saint sait décou­per par­fai­te­ment la vie du Cava­lier en un cer­tain nombre de mor­ceaux puis les réas­sem­bler sans les déformer.

jean-paul gavard-perret

Jean-Philippe Tous­saint, L’Échiquier, Edi­tions de Minuit, 2023, 256 p. — 20, 00 €.