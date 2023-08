Marcelin Pleynet, Le Pontos

Critique de la poésie

Pley­net a choisi le mot grec de Pón­tos parce qu’aucun mot en fran­çais ne désigne ce qui lie che­min et che­mi­ne­ment. Car il ne s’agit pas d’un espace à par­cou­rir d’un point à un autre, mais d’un lieu à ouvrir là où n’existe aucune route.

Ou, si elle existe, elle est gre­vée de détours impré­vus, non tra­cée d’avance et qui néces­site un fran­chis­se­ment à tra­vers des régions aussi fami­lières qu’inconnues. Celles d’une his­toire, l’ “His­toire de l’Occident déter­miné par la Métaphysique”.

A ce titre, Pón­tos s’inscrit dans l’ensemble de Stanze dont les pre­miers Chants ont paru en 1973. Mêlant la méta­phy­sique à une sub­jec­ti­vité spé­ci­fique qui refuse le bio­gra­phique, ce texte exi­geant se veut anti-lyrisme mais pas seule­ment. Il se déploie par-delà la Haine de La poé­sie de Bataille mais aussi en écho à Madame Edwarda, Le Bleu du ciel et la Part maudite.

Póntos prouve qu’à l’impossible tout poète est tenu sauf s’il se confine dans l’ennui et la sté­rile vanité de l’intelligence com­mune et de la médio­crité du tout-venant. Bref, le livre s’impose comme une expé­rience poé­tique exis­ten­tielle.

L’auteur crée un pont entre le monde sen­sible qui n’est pas qu’un ici-bas quoique chan­geant, pure­ment appa­rent et irréel mais aussi celui de la val­lée de larmes, par oppo­si­tion au monde de féli­cité éternelle.

Contre l’idéalisme de « la belle poé­sie » et de ses com­plai­sances l’auteur pro­pose un ques­tion­ne­ment qui fait jouer les élé­ments mobiles contre ce qui ferme. Ici, la “poïé­sis” devient la moda­lité de la créa­tion du pré­sent et le sur­gis­se­ment de son exis­tence dans une appa­ri­tion actua­li­sante por­tée vers ce qui brille et regarde vers nous.

jean-paul gavard-perret

Mar­ce­lin Pley­net, Le Pon­tos, Gal­li­mard, 128 p. — 19,00 €.