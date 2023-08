Patrick Ducler, Mémoires du lac , “Premier volume, Limnaios”

Quand les bluettes se retirent

Ayant loca­lisé entre autres la Fée Mor­gane et la dame du Lac arthu­rienne, l’auteur — dans un mixage de per­son­nages, divi­ni­tés et légendes du sud et du nord — crée des vignettes elles– mêmes cou­ron­nées d’images qui sont autant de dithy­rambes propres à mettre, par des sortes de dé-contes et de leurres dans les mytho­lo­gies, un théâtre intime dans ce qui se veut la réunion de manus­crits dont “Lim­naios” est la pre­mière approche.

L’auteur pro­pose ainsi un patch­work sans véri­table chro­no­lo­gie (enfin presque) où tout peut se réagen­cer selon une sorte de théo­rie de la rela­ti­vité géné­rale. Les asso­cia­tions spatio-temporelles sont donc libres là où la déesse Angé­lique, Gas­pard le Vau­rien Chris­toffo, l’aventurier et d’autres déesses et gre­dins tré­pi­gnants sans oublier la Dame du Lac des plus situa­tion­nistes prouvent que, d’une cer­taine manière, le temps n’existe plus ou mal en une telle parade.

Il y a là, contrai­re­ment à ce que pen­sait Ein­stein, des simul­ta­néi­tés plus ou moins confon­dantes là où les plus fines des mouches peuvent être vouées à l’échec sans que cela ne les déses­père. D’autant que des cours exclu­si­ve­ment fémi­nines sont là pour atti­rer cer­tains dieux et les gober.

Le tout avant que, par un grand caphar­naüm peu­plé de bluettes et de gre­dins, l’auteur amorce un pot aux roses où la lit­té­ra­ture s’amuse. Qu’importe alors i les liens cares­sés ne sont en rien d’une démarche ration­nelle mais appar­tiennent à la connais­sance ima­gi­na­tive où Dieu et les gueux ne sont que bouche-trous cognitifs.

jean-paul gavard-perret

Patrick Ducler, Mémoires du lac, ¨Pre­mier volume, Lim­naios, Edi­tions Esdée, Camoël, 2022, 86 p. — 15,00 €.