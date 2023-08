Balzac, Daumier et les Parisiens. De La Comédie humaine à la comédie urbaine (exposition)

S’il n’existe pas de preuve d’un lien entre Bal­zac et Dau­mier, tout laisse à pen­ser qu’ils se sont croi­sés dans les salles des jour­naux et chez les édi­teurs avec qui ils tra­vaillaient régulièrement. Avec cette expo­si­tion, la Mai­son de Bal­zac se pro­pose d’établir une cor­res­pon­dance entre des­sin et lit­té­ra­ture, entre ces deux hommes qui se rejoignent sur­tout par le regard aigu qu’ils ont porté sur leurs contem­po­rains, bros­sant un vaste pano­rama de la société. Cette proxi­mité a maintes fois été sou­li­gnée, notam­ment par Charles Bau­de­laire qui a écrit « la véri­table gloire et la vraie mis­sion de Gavarni et de Dau­mier ont été de com­plé­ter Bal­zac, qui d’ailleurs le savait bien, et les esti­mait comme des auxi­liaires et des commentateurs ».

Les concierges, les saute-ruisseaux, les gri­settes, les cui­si­nières, les employés et les petits com­mer­çants trouvent ainsi une large place tant dans La Comé­die humaine que dans l’oeuvre gra­vée de Dau­mier. Ici comme là, l’observation relève les tra­vers, les peti­tesses et les ridi­cules, sans grande indul­gence mais avec une atten­tion pro­fonde pour l’humanité. L’exposition pro­pose au sein même de la mai­son occu­pée par Bal­zac de 1840 à 1847, une soixan­taine de gra­vures de Dau­mier mais aussi quelques-unes de ses pein­tures, offrant ainsi un dia­logue inédit sur deux oeuvres qui se répondent et se complètent. Pour enri­chir et actua­li­ser ces regards sur les Pari­siens, le par­cours pré­sente éga­le­ment des des­sins de plu­sieurs cari­ca­tu­ristes et illus­tra­teurs contemporains.