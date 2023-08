Marielle Macé, Respire

Oxygène

Habi­ter poé­ti­que­ment le monde néces­site une urgence. A savoir, “le droit à une vie res­pi­rable” mena­cée chaque jour un peu plus. Toute écri­ture, toute exis­tence ne peut s’en pas­ser.

Plus que jamais, il nous faut de l’air et des espaces que Marielle Macé nomme “pay­sages”. Elle fait appel à eux en contre­ve­nant aux idées de néga­tions pour cette seule “sur-vivance”.

Appe­lant à sa recousse Michaux, Bon­ne­foy, Zan­zotto et bien d’autres, elle cherche à redon­ner souffle au souffle. Si bien que cet essai devient une injonc­tion face à ce qui tue le corps avant même l’âme.

En soli­da­rité avec le monde et ses habi­tants, l’auteure se fait à sa manière “poli­tique” pour lut­ter contre l’étouffement et entre­te­nir l’espoir face à ce qui nous intoxique — et ce, depuis notre enfance et ses pre­mières alté­ra­tions car elles ne datent pas d’aujourd’hui.

Néan­moins, tout reste ici, encore tant que c’est pos­sible, ouverture.

jean-paul gavard-perret

Marielle Macé, Res­pire, Edi­tions Ver­dier, août 2023, 128 p. — 8, 50 €.