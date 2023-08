Jérôme Leroy, Les derniers jours des fauves

De très nom­breuses res­sem­blances avec la réalité…

Natha­lie Séchard, la hui­tième pré­si­dente de la Ve répu­blique, fait l’amour dans une chambre du Pavillon de la Lan­terne. Elle aime le faire et écou­ter Haydn, ce musi­cien du bon­heur. C’est là qu’elle décide de ne pas se repré­sen­ter pour un second man­dat. Les évé­ne­ments ne l’ont pas favo­ri­sée. Après les Gilets Jaunes infil­trés par le Bloc Patrio­tique, ce parti d’extrême-droite, c’est la pan­dé­mie et le variant Gamma qui l’ont ame­née à décré­ter un confi­ne­ment strict, la vac­ci­na­tion obli­ga­toire et l’état d’urgence ren­forcé.

Lorsqu’elle l’annonce sur les chaînes de télé­vi­sion, ce dimanche soir à 20 heures 05, la course à la pré­si­dence est déjà lan­cée. Patrick Beau­séant, son ministre de l’Intérieur en rêve depuis si long­temps. Il actionne ses réseaux, met en place les pions pour éli­mi­ner des adver­saires, ne recu­lant devant rien pour arri­ver à ses fins. Il dis­pose de col­la­bo­ra­teurs dévoués depuis des décennies.

Face à lui, Guillaume Maner­ville, le ministre de l’Écologie qu’il veut cir­cons­crire en enle­vant sa fille. Or, celle-ci est très proche d’un jeune homme que son père a recom­mandé comme nègre à Beau­séant qui veut écrire ses mémoires. Celui-ci va deve­nir l’amant d’une belle-fille du ministre et décou­vrir des notes si com­pro­met­tantes qu’il faut se débar­ras­ser de lui.

Il va alors se débattre dans de mul­tiples pro­blèmes car la cani­cule per­dure, réac­ti­vant et entraî­nant des mou­ve­ments vio­lents de pro­tes­ta­tions jusqu’à…

Autour de Natha­lie Séchard, dont il raconte la vie per­son­nelle, le par­cours pro­fes­sion­nel et poli­tique, les cir­cons­tances qui l’ont ame­née à se pré­sen­ter, à être élue, l’auteur détaille les routes des prin­ci­paux pro­ta­go­nistes. Il décrit les liens qu’ils ont pu éta­blir, tis­ser dès leur plus jeune âge et dans quelles cir­cons­tances.

Bien sûr, il uti­lise le “maté­riel” poli­tique à sa dis­po­si­tion en trans­for­mant, tra­ves­tis­sant des situa­tions, des évé­ne­ments, des faits réels qu’il adapte de belle manière pour col­ler à son intrigue. Ainsi, la Pré­si­dente a vingt-six ans d’écart avec le jeune homme qu’elle a épousé.

Entre Beau­séant, ce ministre droi­tier et Maner­ville, ce ministre écolo, on ne peut s’empêcher de cher­cher des points com­muns avec des indi­vi­dus réels.

Leroy inter­vient de façon ponc­tuelle dans son récit, se nom­mant le nar­ra­teur, ouvrant des apar­tés sou­vent cocasses dans le contexte.

Le roman­cier pro­pose un récit dense, construit minu­tieu­se­ment, éru­dit, citant nombre de réfé­rences lit­té­raires, des com­pa­rai­sons peu com­munes, ame­nant, par exemple, à évo­quer Gatian de Clé­ram­bault ou Inès de Cas­tro et Don Pedro quant à leurs tombeaux.

Il mul­ti­plie les images don­nant de bien beaux rap­pro­che­ments, qu’ils concernent le per­son­nel poli­tique, mili­taire, poli­cier ou des ser­vices secrets. Il fait état de la dis­pa­ri­tion des fonds secrets pour finan­cer des opé­ra­tions occultes rem­pla­cés… par des fonds spé­ciaux.

Leroy décrit cet uni­vers de l’ombre, ces sol­dats mis­sion­nés pour des opé­ra­tions tor­dues. Il mène un tra­vail remar­quable sur l’enchaînement des faits, sur la roue­rie de ce monde où les ambi­tions se déchaînent et priment sur tout, sur­tout le pire. Il ne fait pas dans la langue de bois en évo­quant l’amour phy­sique tout en conser­vant un art sub­til de la des­crip­tion et en don­nant des visions tru­cu­lentes des jour­na­listes, de la pau­vreté quant à l’information qu’ils dis­til­lent notam­ment quand ils ne savent rien.

Avec ce nou­veau roman, Jérôme Leroy cogne fort, décri­vant avec un réa­lisme confon­dant les rouages de l’implacable machine du pou­voir. Un thril­ler à lire absolument !

serge per­raud

Jérôme Leroy, Les der­niers jours des fauves, Folio Poli­cier n° 985, avril 2023, 432 p. — 9,20 €.