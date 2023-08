La Salle de bains

Dès demain et de nou­veau tu vas poser sur ta table le vase d’où montent des bou­quets de flammes. Par l’éphémère, tu prends ta revanche sur le temps qui passe silen­cieux, presque intra­dui­sible.

Car cer­taines choses res­tent et res­te­ront ainsi, elles échappent même aux dra­pés de l’incarnation mais elles n’en ont pas moins des cachettes sub­tiles pour tes tré­sors d’enfants. Ils sont ines­ti­mables car ils te sauvent mais tu hérites aussi des cica­trices de tes plus beaux com­bats, par­fois en te sacri­fiant dans l’urgence du face à face.

Est-ce un mal­adroit amour qui s’obstine ? De toute façon, nous finis­sons tou­jours, avec le temps, par rela­ti­vi­ser les bles­sures car nous héri­tons d’une sève ombi­li­cale à plu­sieurs noyaux, et cha­cun d’eux pulse comme une étoile immense, dont les dif­frac­tions forment des uni­vers paral­lèles.

Tu les vois frag­men­tées dans la gale­rie des miroirs de ta salle de bains. Ils ne cessent de par­ler de toi entre eux. Leurs mondes sont habi­tés par une myriade d’êtres qui te sont fami­liers. Mais il y a aussi des incon­nus (pour eux) qui éveillent des mys­tères et des sen­sa­tions sen­suelles si indis­tinctes qu’elles semblent se disperser.

Mais leurs reflets te frôlent dans ton espace. Néan­moins, pour le dire, il fau­drait écrire dans une langue incon­nue qui semble proche et qui pour­tant résiste à toute cer­ti­tude. Peut-être une sorte de Suisse…

jean-paul gavard-perret



photo Rurh Ortkin