Jean-Marc Scanreigh, Noirs détours (exposition)

Fusion et séparation

Fran­chir les oeuvres de Scan­reigh revient à accep­ter de pas­ser la limite de l’être et de sa repré­sen­ta­tion, d’accepter le saut vers ce qui lui échappe, c’est-à-dire péné­trer où il est enfermé lorsque « la mai­son de l’être n’est pas habi­tée mais res­semble à une cita­delle englou­tie où rôdent des fan­tômes et des monstres.

Le tout cerné par l’auteur de traits noirs de découpe. De la sorte, chaque figu­ra­tion fait plus résis­tance contre le chaos accepté et divers “monstres” qui expriment moins une peur ou un déchi­re­ment qu’une fête visuelle.

Le tout reste ainsi en équi­libre pré­caire, en for­ma­tion, en expec­ta­tive loin des fan­tasmes du corps rêvé, si ce n’est par les formes que le trait entoure. Les visages sont ainsi de retour en une matière beau­coup plus jouissante.

Reste en consé­quence le pas­sage essen­tiel. Au coeur de l’enfermement, il y a une effrac­tion concrète qui pro­voque plus qu’un retour­ne­ment et qu’une éva­sion : une inva­sion et un envahissement.

jean-paul gavard-perret

Jean-Marc Scan­reigh, Noirs détours, La Vieille Cha­pelle, La Cha­pelle de Vil­lard (Loire), de 29 juillet au 3 sep­tembre 2023.