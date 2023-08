Roy Braverman, Manhattan Sunset

Un por­trait inédit de… New York

C’est dans une casse, au milieu des épaves d’automobiles, que le corps mutilé d’une petite fille a été retrouvé. Deux poli­ciers du NYPD sont dépê­chés sur les lieux, l’inspecteur Don­nelli et l’inspectrice Man­kato, sa nou­velle coéqui­pière.

Sur le tas d’épaves, Don­nelli converse avec Pfiff, son ex-binôme tué il y a quelques temps alors que seul, il fai­sait une inter­ven­tion. Don­neli était en retard. Le fan­tôme vient tour­men­ter son ami pour savoir qui l’a assassiné.

Il est inter­rompu dans son dialogue/monologue par l’arrivée de la pro­prié­taire de la casse, une maî­tresse femme. Celle-ci est en rage car ces salauds ont tué un de ses chiens après avoir été mor­dus. Et elle recon­naît que les muti­la­tions de la fillette ont été faites par une de ses pit­bulls.

Man­kato, sa jeune et spor­tive équi­pière va entraî­ner Don­nelli. Leurs pre­mières inves­ti­ga­tions vont les mener à se confron­ter à une mafia lithua­nienne menée par les frères Dab­nys et leur mère.

Mais, quand on découvre que l’ex-épouse de Don­nelli a été tuée par balle, en plein jour sur un port, ils com­prennent qu’ils doivent faire vite pour trou­ver les assas­sins, sinon c’est…

Si l’enquête débute de façon clas­sique tout en pré­sen­tant de façon appro­fon­die les prin­ci­paux pro­ta­go­nistes, très vite le tempo s’accélère. La vio­lence géné­rée par le clan mafieux, les nom­breuses inter­ac­tions entre per­son­nages, entre évé­ne­ments, en par­ti­cu­lier avec la Rus­sie, activent le rythme. Le roman­cier s’attache à décrire cette mafia, la main de fer qu’elle fait peser sur leur entou­rage, le blan­chi­ment d’argent, les liens troubles entre le frère avo­cat et des per­son­na­li­tés newyor­kaises.

Il inter­cale des dia­logues tru­cu­lents entre Don­nelli et le fan­tôme de son équi­pier. Les des­crip­tions de la ville occupent une belle place attrac­tive d’autant que celles-ci inté­ressent diverses eth­nies, les rela­tions qu’elles entre­tiennent, les riva­li­tés, le mépris des unes envers les autres.

Pour ani­mer son récit, Roy Bra­ver­man pro­pose une gale­rie d’individus pica­resques, des per­son­na­li­tés fortes qui donnent un excellent tonus à cette intrigue. Il signe un thril­ler riche en rebon­dis­se­ments, servi par une écri­ture remar­quable, et des héros peu com­mun dans un New York inconnu des touristes.

serge per­raud

Roy Bra­ver­man, Man­hat­tan Sun­set (Man­hat­tan Sun­set), Hugo Poche n° 510, coll. “Hugo Sus­pense”, février 2023, 400 p. — 7,90€.