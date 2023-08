Jean-Yves le Naour & Claude Plumail, Les Compagnons de la Libération — Vassieux-en-Vercors

Sur ce plateau…

Les Com­pa­gnons de la Libé­ra­tion, un ordre créé par le géné­ral de Gaulle, dis­tinguent ceux qui dès 1940 ont rejoint la France libre et la Résis­tance. Ils étaient 1038.

La série que pro­pose Jean-Yves le Naour veut rendre compte de leur diver­sité à tra­vers les évé­ne­ments qui ont poussé ces femmes et ces hommes à refu­ser d’abdiquer, de se sou­mettre. « Cette col­lec­tion est un hom­mage à ces 1038 qui ont dit non. » Le scé­na­riste met l’accent en juin et juillet 2023 sur Le réseau Comète et, avec le pré­sent album, sur Vassieux-en-Vercors.

Le maquis du Ver­cors a laissé une des plus fortes empreintes dans la mémoire. Implanté sur un pla­teau de mon­tagne, une cita­delle, il a signé une tra­gé­die.

Une jeune femme retourne dans une mai­son où elle a vécu des vacances quand elle était ado­les­cente. Quinze ans plus tôt, elle est emme­née par sa mère chez son grand-père, à son corps défen­dant. Quand elle essaie en vain de cap­ter du réseau avec son por­table, elle se dit que la semaine de vacances chez Pépé va être une semaine de galère. Quand elle découvre au-dessus d’une armoire une photo d’un jeune homme armé d’un fusil, elle pense tout de suite à un ban­dit. Quand elle apprend qu’il s’agit de son grand-père, elle veut en savoir plus. Il raconte alors l’histoire du maquis, ce que ces Résis­tants ont réa­lisé avant la tragédie…

Présenté de façon dyna­mique avec des allers-retours entre le pré­sent et le passé, Jean-Yves le Naour retrace le par­cours des prin­ci­paux acteurs. Il rap­pelle les débuts où ces femmes et ces hommes ne dis­po­saient de presque rien pour s’opposer à une armée jusqu’aux mas­sacres mal­gré l’héroïsme dont ont fait preuve ces maqui­sards.

Il explore les faits, les opi­nions même contra­dic­toires, qu’il fait expo­ser par des his­to­riens dans le cadre d’une émis­sion de télé­vi­sion, le point de vue du com­man­de­ment des Alliés face au plan Montagnard.

Le gra­phisme se par­tage entre Claude Plu­mail et Fabien Blan­chot, le pre­mier pour un des­sin réa­liste, le second pour une mise en cou­leurs fort dif­fé­rente selon l’époque mise en images. Pour ce type de récit le des­sin ne peut qu’être réa­liste, un réa­lisme for­te­ment docu­menté tant pour les acces­soires du quo­ti­dien que pour les arme­ments, les vête­ments. Les décors sont recons­ti­tués avec minu­tie don­nant une dimen­sion pal­pable aux dif­fé­rents espaces du récit.

Un cahier de huit pages revient sur ce vil­lage qui reçut, en août 1945, la croix de la libé­ra­tion. Avec une belle ico­no­gra­phie, l’auteur replace le cadre his­to­rique et les monu­ments qui assurent le devoir de mémoire.

Cet album per­met à Jean-Yves le Naour de rendre un bel hom­mage à tous ceux qui se sont éle­vés contre la bar­ba­rie avec un superbe récit, illus­tré de belle manière par deux gra­phistes de talent.

serge per­raud

Jean-Yves le Naour (scé­na­rio), Claude Plu­mail (des­sins) & Fabien Blan­chot (cou­leurs), Les Com­pa­gnons de la Libé­ra­tion — Vassieux-en-Vercors, Bam­boo, coll. “Grand Angle”, juillet 2023, 56 p. — 14,90€.