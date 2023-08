Luigi Caputo, Salzburger Festspiele

Festi­val de Salzbourg

Né à Rome, Caputo vit en Autriche et tra­vaille pour des maga­zines inter­na­tio­naux et des agences de publi­cité. Depuis près de tente ans, il suit avec son appa­reil photo le Fes­ti­val de Salz­bourg. Ses images docu­mentent avec poé­sie le monde magique plein de trans­for­ma­tions mira­cu­leuses et de beauté féerique.

Les pho­tos prouvent que le Fes­ti­val de Salz­bourg cultive tra­di­tion et inno­va­tion. Cet évè­ne­ment est consi­déré dans le monde entier comme un modèle de la per­fec­tion scé­nique. Luigi Caputo montre com­ment, dans un tel lieu, les plus grandes stars du monde de l’opéra essaient leurs cos­tumes et com­ment cer­tains des cos­tu­miers majeurs déve­loppent leurs créations.

Ce livre prouve com­bien il faut de pas­sion pour répé­ter puis jouer des com­po­si­tions musi­cales qui deviennent cha­cune une œuvre d’art vivante.

jean-paul gavard-perret

Luigi Caputo, Salz­bur­ger Fest­spiele, Edi­tion Lam­me­rhu­ber, 2023, 248 p. — 59,00 €.