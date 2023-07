L’écume des jours (Boris Vian / Claudie Russo Pelosi)

© Les joues rouges

De la chan­son trans­for­mée en livre

Les pro­pos déri­soires et par­fois ridi­cules de L’écume des jours sont bien dyna­mi­sés par la mise en musique et l’ambiance caba­ret impromptu qui est ins­tal­lée par la com­pa­gnie “Les Joues Rouges”. Mimes, brui­tages, comé­die musi­cale, concerts de voix, autant d’ornements qui ne viennent pas seule­ment illus­trer, mais bien plu­tôt mettre en valeur le roman de Boris Vian.

Car ces effets conviennent par­fai­te­ment à son écri­ture cocasse ; il n’y fal­lait pas voir de la lit­té­ra­ture, mais plu­tôt de la chan­son trans­for­mée en livre, ou un des­sin animé en paroles. La repré­sen­ta­tion varie les registres, mon­trant aussi la tris­tesse et la mélan­co­lie ; elle n’évite pas le dra­ma­tique en pré­sen­tant aussi la mala­die et la mort. Une cari­ca­ture des diag­nos­tics inin­tel­li­gibles, des opé­ra­tions et pres­crip­tions médi­cales hermétiques.

Un spec­tacle qui a fait ses preuves, qui se montre incon­tes­ta­ble­ment réussi, atta­chant, léger, radieux et nourrissant.