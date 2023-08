Jean-Pierre Maurin, Photographies

Les années folles

Si le corps fémi­nin ne prend part qu’au dés­équi­libre, Jean-Pierre Mau­rin accorde par sa façon de le sai­sir une belle har­mo­nie. Si bien que ses pho­tos les plus anciennes gardent un charme vin­tage mais qui pour­tant n’a rien de sur­anné.

Les formes s’envolent sous feu­le­ments qu’indiquent le jeu des courbes et cer­taines ellipses puisque tout du corps n’est pas for­cé­ment offert et reste en consé­quence caché. Cha­cune des prises ouvre un port de reine et lâche les chiens. Les corps font leur coup du charme même si seul un talon haut les remplace.

Remontent des orées de stars le plus sou­vent ano­nymes mais qui, sous le regard du pho­to­graphe, deviennent touts hol­ly­woo­diennes. Cha­cun est icône. Et qu’importe ceux qui parlent dans leur dos : lorsqu’elles se retournent, ce sont des Bar­bie de chair ou de cel­lu­lose. Et le pho­to­graphe se fait Ken pour elles (une sur­tout).

Le corps en repré­sen­ta­tion devient le sujet sublimé moins de la ten­ta­tion que de la recon­nais­sance. C’est pour­quoi de telles égé­ries sont des appels avant d’être des pièges à fan­tasmes. La vie est embra­sée avec jubi­la­tion là où l’impudeur ne se loge sou­vent que dans les dra­pés, les maquillages, des usten­siles et vête­ments plus ou moins légers et le jeu des couleurs.

Les éro­ti­sées per­ver­tissent la per­ver­sion et sortent la visua­li­sa­tion d’une por­no­gra­phie de paco­tille. La sen­sua­lité de Mau­rin est autre­ment puis­sante. Elle exhibe le leurre du leurre pour un vérité là où chaque modèle joue de ce qu’il montre — ce qui est le plus sublime des tours .Pour le jeu du désir qui n’est pas for­cé­ment de dupes là où remontent des orées, pointenT les alertes qui font dis­jonc­ter la pensée

Au besoin, de telles élues proches et loin­taines (puisqu’elles appar­tiennent aux années 80 et 90) font oublier le haut en offrant le bas — mais l’inverse est tout autant pos­sible.. Chaque femme devient sour­cière. L’érotisme flotte mais reste en sus­pens. Les sil­houettes demeurent atmo­sphé­riques et c’est ainsi que le pho­to­graphe leur accorde une inter­pré­ta­tion. La chair reste inso­lente, mais juste ce qu’il faut : jamais en tota­lité. Et si les femmes sont heu­reuses de leur sexe, le regar­deur n’en saura sinon rien, du moins peu.

L’homme (le mâle) devient plus com­plice que voyeur en de telles mons­tra­tions. La femme semble le convaincre de se lais­ser aller à une rete­nue plus qu’à une dérive. Pas ques­tion Et si le corps de la femme tra­vaille le regard et l’émotion sen­so­rielle, nul fran­chis­se­ment de fron­tière n’est pos­sible. Res­tent pour miroirs ceux que le pho­to­graphe pro­pose au sein de poten­tiels brasiers.

jean-paul gavard-perret

Jean-Pierre Mau­rin, Pho­to­gra­phies, www.facebook.com/jp.maurin.3