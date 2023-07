Nicolas Pesquès, Chères images

Inti­mité

Nous le savons depuis sa Face nord du Juliau : Nico­las Pes­quès est un écri­vain pré­cieux qui fait de chaque pro­jet une aven­ture et ce, même lorsqu’il quitte (du moins par­tiel­le­ment) le pay­sage pour péné­trer les pein­tures et écri­tures de Gilles Aillaud.

Toute la puis­sance poé­tique de l’auteur s’y retrouve en une approche cir­cons­tan­ciée du tra­vail de l’artiste figu­ra­tif et ani­ma­lier. Pas ques­tion pour lui d’offrir une banale hagio­gra­phie : il s’agit de péné­trer dans les arcanes de l’oeuvre et même ses repen­tirs.

Il montre autant les risques de faux-pas, les man­que­ments mais aussi et bien sûr les réus­site d’une telle approche qui joue entre “le souci des­crip­tif et par­fois dans l’emportement de l’impression” mais tout autant “dans l’être sans mémoire du tel quel”.

C’est ce qui fait la force de l’oeuvre et trouve for­cé­ment des échos chez l’auteur là où l’inextricable des sen­sa­tions et de leurs sou­ve­nirs doivent trou­ver jusque dans la vision de la “nuit” la juste mesure entre le savoir qui est faire et le faire qui est l’oublier.

Entre les ani­maux et leurs injonc­tions tacites, entre la pro­fon­deur et la vitesse, tout est là et Pes­quès montre com­ment “pour la main qui peint les dieux sont musi­ciens”. Ils le sont aussi pour celui qui, deve­nant essayiste, reste tout autant poète.

jean-paul gavard-perret

Nico­las Pes­quès, Chères images, L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, 2023, 144 p. — 20,00 €.