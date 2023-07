Andreea-Maria Lemnaru : de la philosophie à la poésie — entretien avec l’auteure (Equinoxe)

Andreea-Maria Lem­naru est phi­lo­sophe des reli­gions à la Sor­bonne et cher­cheuse asso­ciée à l’Université de Cam­bridge, spé­cia­liste du néo­pla­to­nisme et des reli­gions antiques. Elle consacre ses tra­vaux à l’expérience reli­gieuse dans la phi­lo­so­phie antique, ainsi qu’à la nature et aux prin­cipes fémi­nins dans les reli­gions anciennes.

Dans son tra­vail de poé­tique et selon une pos­tu­la­tion mys­tique, vision­naire, expres­sion­niste et méta­phy­sique, influen­cée par le folk­lore et les mytho­lo­gies euro­péennes, elle libère de tels uni­vers sous forme de chants des ombres et du soleil. De l’encre des nuits, à la source des mots Andreea-Maria Lem­naru fait donc jaillir la lumière.

D’où, depuis “Abysses” des visions hal­lu­ci­nées où, soli­taire, la poé­tesse agite les consciences et leur double dans l’eau comme dans le feu. Elle ouvre “La nuit avant le livre ” (Artaud) là où “Créer ne rend pas cou­pable. Et inno­cent pas plus.” (Pierre Bour­geade). Le tout dans un effet de mimé­tisme et de scis­sion.

Nous sommes alors frap­pés par ce qui en nous nous appar­tient sans nous appar­te­nir et que les poé­sies de l’auteure révèlent. Ce sont des miroirs dans les­quels nous ne nous voyons pas encore. Ces oeuvres font de nous de néces­saires “schi­zo­phrènes” : au moi d’au-dessus suc­cède le moi le plus caché. Une nou­velle fois, elle fait entrer dans l’ombre pour qu’en émerge une clarté.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Mon désir d’améliorer le monde dans lequel je vis, de créer et de défendre ce en quoi je crois.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Je rêvais de me dédier à la phi­lo­so­phie, aux mytho­lo­gies anciennes, à la recherche, d’enseigner, d’écrire de la poé­sie, d’être corps et âme au sens et à l’essence de l’existence. C’est chose faite.

A quoi avez-vous renoncé ?

À l’immortalité du corps.

D’où venez-vous ?

D’ici et d’ailleurs. Je suis Fran­çaise et pari­sienne, d’origine rou­maine et russe.

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

La chaîne d’or, la tra­di­tion her­mé­tique, le sens du sacré et de la noblesse d’âme.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Voguer sur l’océan.

Com­ment définiriez-vous la nature de votre poé­sie ?

Sym­bo­liste, mys­tique, exta­tique, vision­naire, mytho­lo­gique, hal­lu­ci­née, oni­rique, orphique, expressionniste.

Quelle influence les théo­ries Lit­té­raires (ou autres) ont sur elle ?

Les tra­di­tions reli­gieuses popu­laires euro­péennes pré-chrétiennes (cha­ma­nisme, rituels liés au culte des divi­ni­tés de la nature) influencent beau­coup mon écri­ture. Je suis une âme antique, peut-être même paléolithique.

Quel poids repré­sente le passé dans votre oeuvre ?

Le passé de nos civi­li­sa­tions et du monde repré­sente beau­coup dans mon tra­vail, car je suis, de fait, traditionaliste.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Un trem­ble­ment de terre. Gran­diose, sublime. La toute-puissance de la nature face à une huma­nité tou­jours trop orgueilleuse.

Et votre pre­mière lec­ture ?

La Com­tesse de Segur et Alexandre Dumas.

Quelles musiques écoutez-vous ?

De la musique tra­di­tion­nelle sacrée du monde entier, en par­ti­cu­lier des poly­pho­nies, du clas­sique, du rock, du métal, du fla­menco, du tango… Tout ce qui est puis­sant et beau.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Les Hymnes de Syné­sios de Cyrène.

Quel film vous fait pleu­rer ?

Les Contes de Ter­re­mer de Goro Miyazaki.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

L’impermanence de la matière et l’éternité de l’être.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Je suis de nature auda­cieuse : j’ai tou­jours osé écrire.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

L’Islande.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Rim­baud, Rilke, Šopov, Apol­li­naire, Sefe­ris, Plo­tin, Tsve­taeva, Bashô, Pozzi, Bene­dikts­son, Your­ce­nar, Blaga pour l’écriture et Gus­tave Moreau, Leo­nora Car­ring­ton, Edvard Munch, Bosch, Füssli, Cha­gall et Frie­drich pour la peinture.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Une chan­son, un poème, un tableau — ou une île dans la mer du Nord.

Que défendez-vous ?

Le sacré, la mémoire des tra­di­tions reli­gieuses euro­péennes (pré-chrétiennes comme chré­tiennes), l’égalité entre les civi­li­sa­tions, l’unité de la famille comme socle de la société dans une pers­pec­tive plu­tôt matriar­cale, la valeur intrin­sèque et supé­rieure du vivant et de la Nature sur l’hubris de l’espèce humaine.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas” ?

Elle m’amuse, et incarne à mes yeux davan­tage le symp­tôme d’un cœur désa­busé par ses rela­tions avec le sexe opposé qu’une réalité.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

C’est plus opti­miste. Je la pré­fère à celle de Lacan, Allen a d’avantage d’humour même si cette phrase est un peu trop rela­ti­viste à mon goût.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Croyez-vous au hasard ? Non.

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com, le 28 juillet 2023.