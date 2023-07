Mas aux schismes

Ecrire est se dénu­der, dit-on car les frappes sen­suelles sur­gis­sant — et agis­sant hors sens — agitent de com­mo­tions le lan­gage. Sou­dain, le corps déme­suré défie d’effets dérou­tants et, dans le cou­rant de la parole, la mesure de nos angoisses et plaisir.

Là seule­ment s’aperçoit la nudité venant de plus loin que le moi et allant bien au-delà des mots mais tout autant en deçà du lan­gage. Celui-ci n’est plus étran­glé d’intensités ambi­va­lentes ou d’injonctions morales.

Tout se fait repré­sen­ta­tions dites por­no­gra­phiques et ce, bien que le dénudé ne soit pas l’obscène. Ses fan­tai­sies sexuelles dites cou­pables ne montrent que des secrets de Poli­chi­nelle pous­sés à l’ignoble et aux pul­sions esti­mées basses. Trop rare­ment, elles sont en lit­té­ra­ture non exemptes de cos­tumes de scène et de fal­ba­las mor­do­rés au nom d’un vieux tré­fonds sulpicien.

Il y a alors des gri­maces sur­jouées, une colonne de mots en érec­tion sur Lepo­rello de papier. Sade comme Artaud en sont sor­tis pour affir­mer des véri­tés d’appartenance à la danse de l’inconscient.

jean-paul gavard-perret

Photo Aurora Banulescu