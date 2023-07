Momenta 2023, Mascarades, l’attrait de la métamorphose (exposition)

Transes et avatars

Sous le com­mis­sa­riat de Ji-Yoon Han, l’ensemble les acti­vi­tés publiques de la bien­nale s’articulent autour de du thème des “Mas­ca­rades” et de “l’attrait de la méta­mor­phose” en un cor­tège de situa­tions, d’installations et de mises en images sur­pre­nantes : des êtres dia­loguent par l’entremise d’imitations de per­ro­quets, un cépha­lo­pode qui se dan­dine sur une chan­son de Whit­ney Hous­ton, des per­sonnes com­plexées de chan­ter forment une cho­rale, un scor­pion, une chauve-souris et un ser­pent unissent leurs voix dans une comé­die musi­cale sati­rique, etc.

Si bien que, d’une expo­si­tion à l’autre, des pro­ces­sus de trans­for­ma­tion, de mimé­tisme et de muta­tion s’activent et inter­rogent les fonc­tions de l’image, entre repré­sen­ta­tion et méta­mor­phose. Le tout en nuances et approches mul­tiples et en des dyna­miques d’apparition et de dis­si­mu­la­tion qui bous­culent les conven­tions comme le pré­cise Ji-Yoon Han.

Nos miroirs se déforment. Si bien que l’ego en prend pour son grade et c’est bien. D’autant qu’à sa place s’impose une invi­ta­tion à une forme d’euphorie et d’extase : celle de la sor­tie de soi et de la levée des tabous en des visions frac­tales mais sou­vent pleine d’humour. De telles créa­tions “per­chées” ne tournent jamais à la farce obs­cène cependant.

Ce qui fut jusque-là sou­mis à des inter­dits créa­tifs se trans­forme en totems et abîmes C’est là mettre des fétiches dans le pos­tiche et des visions déca­lées dans oxy­mores et reli­quaires. Le tout afin de créer un ébran­le­ment jouis­sif en des tra­vaux d’autorisation à oser, là où la plai­san­te­rie au besoin s’encadre de den­telles men­tales en cer­taines installations.

jean-paul gavard-perret

Momenta, bien­nale de l’image, Mas­ca­rades, l’attrait de la méta­mor­phose, Mont­réal, du 7 sep­tembre au 22 octobre 2023.