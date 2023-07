Madeline Martin, La librairie des rêves ensevelis

Dans Londres bom­bardé, les livres…

C’est sous l’impulsion de son amie Viv que Grace Ben­nett accepte de quit­ter sa petite ville natale de Dray­ton pour Londres. Elles logent chez Mrs Wea­ther­ford, la grande amie de la mère de Grace, décé­dée il y a un an. Viv s’est consti­tuée une lettre de réfé­rences qui lui per­met un emploi de ven­deuse chez Har­rods. Grace a refusé cette entour­loupe. Aussi, sans solu­tion, c’est sa logeuse qui force Mr Evans, pro­prié­taire de la librai­rie Prim­rose Hill Books, à l’employer six mois pour lui faire ce docu­ment si impor­tant.

Les pre­miers contacts ne sont pas cha­leu­reux. Mr Evans juge qu’il n’a pas besoin de ven­deuse et Grace ignore tout des livres. De plus, elle est effa­rée par l’état du maga­sin, un caphar­naüm très pous­sié­reux. Mais, il lui faut cette lettre de réfé­rences et elle tient bon.

Quand pen­dant la pause de Mr Evans, une cliente lui demande un titre, c’est la panique. Un jeune homme, George Ander­son, qui connaît bien la librai­rie, lui porte secours.

Très vite la menace de guerre se pré­cise quand l’Allemagne enva­hit la Pologne. L’Angleterre se pré­pare à lut­ter et ins­talle des élé­ments de défense pas­sive.

Grace, peu à peu, net­toie, range, classe, éti­quette sous le regard impas­sible de Mr Evans. Or, ses amé­na­ge­ments com­mencent à por­ter ses fruits et les clients, un peu plus nom­breux, achètent plus. Paral­lè­le­ment, encou­ra­gée par George, elle com­mence à lire. Mais, la guerre s’intensifie et les bom­bar­de­ments sur Londres qui se suc­cèdent amènent de pro­fonds chan­ge­ments dans l’entourage de Grace, dans sa per­son­na­lité car…

Dans ce livre, Made­line Mar­tin détaille le quo­ti­dien des Lon­do­niens depuis le mois d’août 1939 avec la pro­gres­sion des effets désas­treux de la guerre et la décou­verte des livres et de la lec­ture pour Grace.

Ce sont d’abord les pre­miers contacts avec l’univers du livre, elle qui n’a tra­vaillé que dans la quin­caille­rie de son oncle et n’a jamais eu le temps de lire, trop acca­pa­rée par d’autres tâches. L’auteure va faire entrer son héroïne dans le monde mer­veilleux de la lec­ture avec Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas que George, le jeune ingé­nieur va lui offrir avant de par­tir combattre.

Puis, c’est le récit de son acti­vité dans la librai­rie, ses trou­vailles pour pro­mou­voir des romans et la vie quo­ti­dienne sous le Blitz, ces bom­bar­de­ments inces­sants qui ravagent la Capi­tale. La roman­cière raconte les pré­pa­ra­tifs de défense aérienne, l’enrôlement des hommes, des femmes dans dif­fé­rentes orga­ni­sa­tions qui se créent, la mise à l’abri des enfants…

Les effets de la guerre induisent de pro­fonds chan­ge­ments de la popu­la­tion, comme le ration­ne­ment. Les mas­sifs de fleurs dis­pa­raissent, rem­pla­cés par des pota­gers. Il faut veiller au Black-out et des volon­taires sont char­gés de le faire respecter.

Pour Grace, c’est l’émerveillement de la lec­ture, une lec­ture qu’elle va être ame­née à par­ta­ger pour faire oublier quelques temps la dureté de l’époque. Elle va s’ouvrir au monde exté­rieur et vivre des moments intenses tant de bon­heur que de mal­heur.

Avec un groupe de per­son­nages fine­ment conçus et construits, Made­line Mar­tin fait vivre un moment cru­cial de la Grande His­toire vu par le petit bout de la lor­gnette, celle qui est construite avec des mil­liers d’anonymes.

Avec cette Libraire des rêves ense­ve­lis, la roman­cière livre un bel hom­mage aux livres, aux lec­teurs, à ces femmes et ces hommes qui ont, par un quo­ti­dien héroïque, su résis­ter à la barbarie.

serge per­raud

Made­line Mar­tin, La librai­rie des rêves ense­ve­lis (The Last Book­shop in Lon­don), tra­duc­tion de l’anglais (États-Unis) par Éli­sa­beth Luc, J’Ai Lu n° 13 764, avril 2023, 352 p. — 8,60 €.