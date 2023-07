Andreea-Maria Lemnaru, Equinoxe

Rêve et transcendance

Il existe dès le départ et “dans les pro­fon­deurs voi­lées” celui dont le nom s’est effacé et qui n’est plus qu’image ou ombre. Mais l’espace et les sta­tues sont plein de lui. En contre­par­tie, la poé­tesse semble dis­pa­raître pour mieux brû­ler dans sa lumière “Cap­tu­rée par le sang d’un arbre” et dont le feu brûle encore.

Entre eux le monde va. Avance-t-il pour autant ? Mais en son nom et celui de l’amour, l’ombre per­dure, celle de l’”amant” par­ti­cu­lier et imma­nent qui “habite tou­jours / Au fond du rêve”. Il a beau pré­tendre que “son nom est / Per­sonne”. Mais c’est pour vaincre la mort.

Et il fait un signe de sa main, ” Et c’est le seul signe / Que je connais”, écrit l’auteure qui lui offre ses mots, sa langue et sou­dain il éclaire le monde car “C’est le fils du soleil” : il trans­cende les humains et leur redonnent voix.

Le tout au nom d’une tri­nité divine qui lie le païen au sacré pour que le jour ceint de sa cou­ronne “s’élève sur des tor­rents de feu” et afin que la tendre Gor­gone — dont le chant est plus pur “Que celui de la / Pros­ti­tuée de Baby­lone” au sein du vent du large - tra­verse le monde.

Des poèmes, mys­tiques et légen­daires, encensent une nature magique, peu­plée d’êtres invi­sibles. L’ensemble dans un lan­gage ora­cu­laire, épuré et dans la veine d’un sym­bo­lisme habité. La poé­tesse en fille de l’air devient son émet­trice comme celui de l’absolu. Elle se met à son ser­vice telle une sainte en ado­ra­tion pour conju­rer le temps et trans­cen­der ceux qui enterrent Dieu ou ses sem­blables depuis que Nietzsche a annoncé sa mort.

Une telle créa­trice rede­vient Eve pre­mière et ras­semble les temps. Tout est rêve et har­mo­nie en dépit des ser­pents qui sifflent un peu par­tout. Certes, celui qui habite le songe est un spectre en manque d’amour mais la poé­tesse lui accorde en un tel chant ample et doux ce qui lui manque ou ce que nous igno­rons de lui. Elle s’élève contre l’obscur.

Il y a en ce sens du Hugo chez une telle créa­trice. En sirène, elle sauve ce qui peut l’être en s’arrimant à la bles­sure que nous accor­dons à nos chi­mères comme à toute trans­cen­dance. Bref, elle devient la Reine qui — et en plus — défend divers types d’opprimés et de gueules cas­sées. Si bien qu’un tel texte devient par­fai­te­ment sacré.

jean-paul gavard-perret

Andreea-Maria Lem­naru, Equi­noxe, Edi­tions du Cygne, Paris, 2022, 60 p. — 10,00 €.