Pierre Saïet, Phalènes

Les unes et les autres

La pha­lène est un grand papillon noc­turne ou cré­pus­cu­laire, aux ailes déli­cates et à l’abdomen mince. Le anti-héros Pierre Saïet est dans ses rêves noc­turnes han­tée par elle à tra­vers les jeunes filles et femmes qui d’une manière ou une autre furent ses amantes.

Durant ses nuits sans som­meil, il fait leur compte pour com­battre l’insomnie, oublier les bruits de la rue et trom­per l’ennui. Le remède n’est pas par­fait mais plus effi­cace que la recette consis­tant à comp­ter les mou­tons : “À force de dénom­brer les bre­bis d’un trou­peau ima­gi­naire, on se noie vite sous le suint de la laine”.

Tout est écrit ici non sans humour là où dans leur décompte les pré­noms retiennent l’attention du gode­lu­reau veilleur. Si bien que, para­doxa­le­ment, le som­meil n’est plus de sai­son.

Car cette mémo­ra­tion entraîne des troubles tant cer­tains pré­noms fémi­nins se res­semblent, d’où de mul­tiples confu­sions d’autant que la spé­cu­la­tion rétros­pec­tive mélange amies ou amantes ce qui per­turbe sen­si­ble­ment la liste que le nar­ra­teur veut alpha­bé­tique qui ne donne pas pour autant toute satis­fac­tion requise étant donné les doublons.

Mais de toute façon aucune méthode ne peut être rigou­reuse dans la sai­sie des beau­tés plus loin­taines que proches. Il y a là de quoi pro­lon­ger l’insomnie indé­fi­ni­ment. Pour autant, ce nar­ra­teur ne joue pas le Don Juan et encore moins “un banal tireur, si j’ose user de cette hor­rible méta­phore de sou­dard.” écrit l’auteur.

Il se veut juste l’épris des femmes au point d’en aimer autant leurs défauts que “leur insup­por­table com­plexité inté­rieure.” Ce qui n’empêche pas le pseudo-machiste de les écou­ter. Et sur­tout d’espérer voir gran­dir la liste de concur­rentes dans l’épineux jar­din des délices avant que la séni­lité arrive.

Chacune ici et à sa façon lui répond comme la nymphe Écho pour Nar­cisse Mais à l’inverse de ce der­nier, le nar­ra­teur peut beau­coup plus que lui. Comme le prouvent la fan­tas­ma­go­rie du rêveur éveillé et de son soli­loque accom­pa­gné d’images pho­to­gra­phiques, retrou­vées au hasard.

jean-paul gavard-perret

Pierre Saïet, Pha­lènes, Edi­tions Esdée, 56130 Camoël, 2023, 164 p. — 15,00 €.