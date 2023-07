Philip Le Roy, Les Ombres aussi ont peur du noir

Entre éso­té­risme et fantastique

Mathis, encou­ragé par son père, s’apprête à faire un vol en wing­suit. Il est ter­ro­risé car, pour lui, cela res­semble plus à un sui­cide qu’à un sport. Une fausse manœuvre pro­pulse l’adolescent à 200 km/h contre une paroi rocheuse du Verdon.

Deux semaines plus tôt, Mathis fait la fête dans l’appartement pari­sien de ses parents avec amis et connais­sances, une nuit où ne manquent ni alcools, ni drogues. Dès le len­de­main il part dans le Ver­don, pour le châ­teau de ses grands-parents. Ceux-ci sont à la tête d’entreprises flo­ris­santes. Il est des­tiné à en être l’héritier. Son père veut l’endurcir pour tenir ce rôle, alors que Mathis rêve à tout autre chose. Il doute, se cherche, res­sent comme un monstre qui le ronge à l’intérieur.

Mathis se réjouit, cepen­dant, car il retrouve Hedy, son amie. Mais autant il est timoré, autant la jeune fille est fou­gueuse, fait de la moto et pos­sède un carac­tère affirmé. Le fait qu’ils n’appartiennent pas au même milieu social ne les gêne pas.

Sa famille entre­tient autour de lui un cer­tain mys­tère à coups de phrases sibyl­lines, lais­sant entendre qu’il est excep­tion­nel, condi­tion qu’il est loin de res­sen­tir. Une aile du châ­teau a été condam­née pour des rai­sons obs­cures. Mathis entend des bruits étranges, entra­per­çoit des ombres aux fenêtres, des ombres qui semblent le suivre, l’espionner. Mais Hedy, avec son allant, l’entraîne à éclair­cir ces mys­tères. Mais lever le voile n’est-ce pas ouvrir la porte à des secrets qu’ils vau­draient mieux lais­ser dor­mir ? Quelles hor­reurs se cachent der­rière ces murs?

Outre un pro­logue et un épi­logue, le récit se com­pose de quatre par­ties où les actions sont racon­tées par des nar­ra­teurs dif­fé­rents. Mathis ouvre le livre, Hedy le pour­suit… C’est prin­ci­pa­le­ment autour de ces deux ado­les­cents que Philp Le Roy construit son his­toire, les confron­tant à d’aventureuses inter­ro­ga­tions.

Il ins­talle son récit dans un cadre superbe, proche des gorges du Ver­don et déroule l’essentiel de son intrigue dans un châ­teau très ancien, pro­pice à de bien belles péri­pé­ties. Il concentre des mys­tères, des énigmes, des secrets, des non-dits. Paral­lè­le­ment, il met en scène nombre d’éléments de l’épouvante avec cette demeure angois­sante, des per­son­nages inquié­tants, des ombres sinistres, une vieille femme qui ne semble pas si infirme, une sor­cière plus mal­saine que les fan­tômes qu’elle est sup­po­sée chas­ser. Il met ses deux héros face aux consé­quences d’événements du passé expli­ci­tant les rai­sons de situa­tions actuelles.

De belles don­nées, tant his­to­riques qu’issues de la culture popu­laire, confortent les apports impor­tants de son intrigue. C’est ainsi qu’il ren­seigne sur l’Ahnenerbe cette struc­ture nazie, sur les pou­pées han­tées, les objets mau­dits. Il rend, avec le pré­nom de l’héroïne, un bel hom­mage à Hedy Lamarr, une des femmes excep­tion­nelles du XXe siècle. Il intègre une riche dis­co­gra­phie, citant David Bowie, l’idole de Mathis, mais aussi, par deux fois, l’immense Jacques Brel.

Il intro­duit les Ombres, décrit la volonté qui les a fait embras­ser ce sta­tut et retrace leur exis­tence. Le roman­cier place tant de réfé­rences tou­chant de nom­breux domaines qu’après avoir été cher­cher, aux bonnes sources, des infor­ma­tions com­plé­men­taires, on a le sen­ti­ment d’avoir lu plu­sieurs livres.

Philip Le Roy n’a pas habi­tué ses lec­teurs à des his­toires léni­fiantes. Mais, avec ce roman, il place la barre bien haute tant il mul­ti­plie les rebon­dis­se­ments, ins­talle des élé­ments propres à faire mon­ter la ten­sion jusqu’à un dénoue­ment admi­rable.

Des­tiné d’abord à un public de jeunes adultes, ce livre en remontre à beau­coup de récits dénom­més, bien à tort, thrillers.

Un roman à la den­sité émo­tion­nelle époustouflante !

serge per­raud

Phi­lip Le Roy, Les Ombres aussi ont peur du noir, Rageot, mai 2023, 416 p. — 16,00 €.