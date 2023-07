Le jardin des délices (Laura Vazquez / Philippe Quesne) — Festival d’Avignon 2023

Concep­tion, mise en scène et scé­no­gra­phie Phi­lippe Quesne

Textes ori­gi­naux Laura Vazquez

Avec Jean-Charles Dumay, Léo Gobin, Sébas­tien Jacobs, Elina Löwen­sohn, Nuno Lucas, Isa­belle Prim, Thierry Ray­naud, Gaë­tan Vourc’h

Cos­tumes, sculp­tures Karine Marques Fer­reira ; col­la­bo­ra­tion scé­no­gra­phie Élo­die Dau­guet ; dra­ma­turge Éric Vau­trin ; assis­ta­nat à la mise en scène François-Xavier Rouyer ; col­la­bo­ra­tion tech­nique Marc Che­villon ; son Janyves Coïc ; lumière Jean-Baptiste Boutte ; vidéo Mat­thias Schny­der; acces­soires Mathieu Dor­saz ; régie géné­rale Fran­çois Bou­let, Mar­tine Staerk ; régie pla­teau Ewan Gui­chard ; régie lumière Cas­sandre Col­liard ; habillage Estelle Boul ; construc­tion des décors Ate­liers du Théâtre Vidy-Lausanne.

Les jours de repré­sen­ta­tion, la Car­rière de Boul­bon ouvre à 19h et des espaces de res­tau­ra­tions seront mis à dis­po­si­tion. L’accès au lieu sera pos­sible jusqu’à 21h, le spec­tacle com­men­çant à 21h30 pré­cises. Les spec­ta­teurs sont priés d’arriver bien en avance en pre­nant en compte les temps de tra­jet, de sta­tion­ne­ment et d’accès à pied au site. Spec­tacle dif­fusé sur ARTE le 10 juillet en léger dif­féré puis dis­po­nible sur ARTE.TV .

Tour­née : le 4 août 2023 à Athènes ; du 7 au 10 sep­tembre à Bochum ; du 26 sep­tembre au 5 octobre au théâtre Vidy– Lau­sanne ; les 12 et 13 octobre à Stras­bourg ; du 20 au 25 octobre à la MC93 à Bobi­gny ; les 23 et 24 novembre à Amiens ; des 29 novembre au 1er décembre au Théâtre du Nord à Lille ; du 25 jan­vier au 27 jan­vier 2024 à la Kanp­na­gel Inter­na­tio­nale Kul­tur­fa­brik Ham­bur­glien à Ham­bourg ; les 5 et 6 avril 2024 à Saint-Médard-en-Jalles ; des 12 au 14 avril 2024 au Cen­tro Dra­ma­tico Nacio­nal à Madrid.

Copro­duc­tion Fes­ti­val d’Avignon, Ruhr­trien­nale (Alle­magne), Athens Epi­dau­rus Fes­ti­val, Tan­gente St. Pöl­ten Fes­ti­val für Gegen­warts­kul­tur (Autriche), Théâtre du Nord CDN Lille Tour­coing Hauts-de-France, Mai­son de la Culture d’Amiens Pôle euro­péen de créa­tion et de pro­duc­tion, 2 Scènes Scène natio­nale de Besan­çon, Cen­tro dra­ma­tico nacio­nal (Espagne), MC93 Mai­son de la culture de Seine-Saint-Denis Bobi­gny, Maillon Théâtre de Stras­bourg Scène euro­péenne, Kamp­na­gel (Ham­bourg), Fes­ti­val Next (Lille-Kortrijk-Tournai et Valen­ciennes), Les Scène natio­nale Carré-Colonnes Bordeaux-Métropole, Ber­li­ner Fest­spiele, Natio­nal Thea­ter and Concert Hall Tai­pei (Taï­wan)

Rési­dences La FabricA du Fes­ti­val d’Avignon, La Car­rière de Boul­bon, Théâtre Vidy-Lausanne

Avec le concours de la ville de Boul­bon

Cap­ta­tion en par­te­na­riat avec ARTE

Repré­sen­ta­tions en par­te­na­riat avec France Médias Monde