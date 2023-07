Journal d’un fou (Nicolaï Gogol / Bruno Dairou) — Festival d’Avignon 2023

Dans un espace froid, dans lequel on ne repère pas d’orientation notable, des formes jonchent le sol. Des bruits métal­liques résonnent, propres à sus­ci­ter l’inquiétude. On assiste à une série de rap­ports que le nar­ra­teur fait de lui-même, des modestes évé­ne­ments qui ont assai­sonné sa jour­née, sans la pig­men­ter.

Par la suc­ces­sion des remarques, l’auteur décrit le pro­ces­sus d’auto-référence qui conduit à un égo­cen­trisme patho­lo­gique. Le fonc­tion­naire semble se mon­trer de plus en plus inapte à son tra­vail, dans le déve­lop­pe­ment même du zèle qu’il met à l’accomplir. Le locu­teur, de plus en plus atten­tif aux détails insi­gni­fiants, appa­raît de moins en moins adapté aux rela­tions sociales, qu’il tend à mimer dans une forme de déréalisation.