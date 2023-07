Les couches de l’histoire sociale et archi­tec­tu­rale de Milan

Cinque viaggi évoque l’Italie métro­po­li­taine et docu­mente ses chan­ge­ments socio-économiques.

Entre 1990 et 1998, Guido Guidi a fait cinq voyages à Milan et ses envi­rons et ce livre réunit les pho­to­gra­phies qui y ont été réa­li­sées afin de mener de facto une enquête sur une ville et ses péri­phé­ries et ce, en pleine trans­for­ma­tion éco­no­mique et sociale.

Suivant les canaux de la ban­lieue vers le centre-ville, Guido Guidi porte son atten­tion sur la capi­tale indus­trielle par des vues hori­zon­tales larges et des coupes ver­ti­cales dans le tissu urbain pour lais­ser appa­raître des bâti­ments entiers, des scènes de vie quo­ti­diennes.

Il y a là un groupe de jeunes gens “désoc­cu­pés” dans une scène à la Paso­lini, des pas­sants occa­sion­nels en shop­ping, des pan­neaux inso­lites, des couples décon­nec­tés et des indi­vi­dus disparates.

Ces 110 œuvres grand for­mat révèlent les couches de l’histoire sociale et archi­tec­tu­rale de Milan parmi les­quelles se déroule la vie quo­ti­dienne. C’est là une image sub­tile du passé récent de l’Italie et une rumi­na­tion et pré­emp­tion sur son avenir.

jean-paul gavard-perret

Guido Guidi, Cinque viaggi (1990–98), Mack, Edi­tion, 2022 — 65,00€.