Marie Tudor (Victor Hugo / Pascal Faber)

Au pou­voir, de l’amour

La situa­tion en Angle­terre au milieu du XVIème siècle est cri­tique : on reproche à Marie Tudor son pen­chant pour le comte Fabiano Fabiani, séduc­teur habile. On relate des désordres dans le royaume, dont on ne sait s’ils sont l’effet ou la cause de ceux qu’on constate à la cour.

Le mélo­drame de Vic­tor Hugo mêle trom­pe­rie amou­reuse et intrigue poli­tique. Le pro­pos est certes un rien gran­di­lo­quent, un peu sté­réo­typé sinon sim­pliste, mais l’intention est saine, expli­cite ; l’œuvre se donne une voca­tion édi­fiante. On y retrouve des thèmes hugo­liens carac­té­ris­tiques : l’association de la mort à l’amour, la convic­tion de l’honnêteté popu­laire, par oppo­si­tion à la four­be­rie de la noblesse.

La mise en scène est rudi­men­taire mais effi­cace : quelques para­vents de tissu per­mettent de figu­rer avec aisance, grâce aux varia­tions de l’éclairage, les chan­ge­ments de décor. Les acteurs, habi­tés, mettent une verve géné­reuse au ser­vice du texte. Des scènes invrai­sem­blables mettent aux prises deux femmes dans un duel inversé, cha­cune étant prête à se sacri­fier pour la sau­ve­garde de son amant. On assiste à une pièce roman­tique à sou­hait, au cours de laquelle les per­son­nages sont ame­nés par les évé­ne­ments à révé­ler leur nature. La démarche de la com­pa­gnie 13 est sobre et géné­reuse : elle jus­ti­fie le suc­cès de ce spec­tacle devenu un clas­sique du Off au point de célé­brer son dixième anni­ver­saire à Avignon.

chris­tophe giolito

Marie Tudor

de Vic­tor Hugo