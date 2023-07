Danielle Trussoni, Le Maître des énigmes

Quel magni­fique casse-tête !

Le savan­tisme est une patho­lo­gie men­tale rare. Des indi­vi­dus nor­maux acquièrent des facul­tés cog­ni­tives éton­nantes après un trau­ma­tisme crâ­nien. Il se comp­te­rait une cin­quan­taine de cas dans le monde.

Un pro­logue pré­sente un écrit du 24 décembre 1919, à Paris, dans lequel un indi­vidu veut révé­ler une vérité qui risque de cho­quer le des­ti­na­taire du mes­sage.

En juin 2022, Mike Brink a rendez-vous avec le Dr Thes­saly Moses, psy­cho­logue en chef du péni­ten­cier pour femmes de l’État de New York. Elle veut le ren­con­trer car Jes­sica Price, une de ses patientes, a des­siné un drôle de casse-tête et a demandé que Mike le voit. Celui-ci a acquis la célé­brité quand le Time Maga­zine l’a consa­cré meilleur pro­blé­miste du monde. Il résout jeux et énigmes en quelques instants.

Dans la pri­son, face au des­sin d’une roue de nombres, de lettres hébraïques, il reste pen­sif, pense qu’il est l’amorce de quelque chose et demande à ren­con­trer Jess Price. Cette der­nière, auteure célèbre, est enfer­mée depuis cinq ans pour le meurtre d’un homme dans une somp­tueuse demeure. Murée, mutique, elle n’a com­mencé à com­mu­ni­quer que la semaine der­nière quand elle des­siné ce cercle. Moses montre un cahier de Price. Il recon­naît ses propres casse-têtes publiés dans la presse, des cen­taines, tous réso­lus.

Lorsqu’il la ren­contre, il voit une femme pié­gée qui lui glisse un mes­sage, une sorte de haïku cryp­tique qu’elle tam­ponne de son doigt ensan­glanté avant de se pen­cher vers lui pour l’embrasser. Quand il exa­mine le papier, il décrypte un mes­sage : “Le Dr Raythe savait et ils l’ont tué.” Le Doc­teur cité est le psy­cho­logue décédé rem­placé par Thes­saly Moses…

Que cèle ce casse-tête ? Quel mes­sage envoie-t-elle à celui qu’elle a choisi ?

Avec ce roman, l’auteure fait entrer son lec­teur dans l’univers du casse-tête et dans celui de ces indi­vi­dus aux capa­ci­tés excep­tion­nelles. Elle pré­cise, dès le début la dif­fé­rence qu’il faut faire entre le casse-tête, sa réso­lu­tion qui résulte d’un rai­son­ne­ment et le jeu qui, par nature, est beau­coup plus aléa­toire où la chance joue un grand rôle.

Elle met en scène trois acteurs prin­ci­paux. Mike Brink a vu ses facul­tés émer­ger après un acci­dent lors d’un match de foot­ball sco­laire. Sa bles­sure est alors diag­nos­ti­quée comme com­mo­tion céré­brale. C’est quelques jours plus tard qu’il prend conscience de per­ce­voir le monde dif­fé­rem­ment.

Thes­saly Moses s’est heur­tée pen­dant des années au blo­cage d’une femme com­plè­te­ment murée dans une atti­tude fer­mée. Cette obs­truc­tion se lève brus­que­ment sans qu’elle com­prenne ce qui la motive. Elle cherche des réponses.

Jess Price, qui devient l’élément cen­tral autour duquel va s’articuler une très grande par­tie de l’intrigue, des mys­tères aux­quels elle a été confron­tée, va bou­le­ver­ser l’existence de ceux qui l’entourent jusqu’à les mettre en danger.

La roman­cière place dans le cours de son four­millant roman nombre de casse-têtes célèbres comme ce Rubik’s Cube qui per­met quarante-trois trillons de com­bi­nai­sons pos­sibles, le carré de Lo Shu, ce carré magique conçu en Chine 2300 ans avant notre ère. Le fameux théo­rème de Pierre de Fer­mat, le mou­ve­ment des Cypher­punks qui fut à l’origine de la révo­lu­tion tech­no­lo­gique dont Inter­net est l’élément le plus visible sont éga­le­ment cités et inter­fèrent sur des actions. Le cercle d’Abraham Abou­la­fia est très pré­sent. Mais elle intro­duit aussi des thèmes liés à la céra­mique, à la por­ce­laine européenne.

Ce livre est une admi­rable sur­prise pour tous ceux qui appré­cient une intrigue par­fai­te­ment struc­tu­rée, appuyée sur des élé­ments peu com­muns, por­tée par une gale­rie de pro­ta­go­nistes super­be­ment construits.

serge per­raud

Danielle Trus­soni, Le Maître des énigmes (The Puzzle Mas­ter), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Domi­nique Haas et Sté­pha­nie Lei­gnel, Édi­tions Robert Laf­font, coll. “La Bête noire”, juin 2023, 496 p. — 22,00 €.